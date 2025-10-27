Lũ tiếp tục dâng cao tại Hội An, du khách vẫn đổ về đông, bì bõm lội nước

Theo ghi nhận vào chiều tối 27/10, hầu hết các tuyến đường chính trong khu phố cổ Hội An (phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng… ngập sâu 0,5-2m.

Thời điểm này, rất đông người dân và du khách hiếu kỳ từ khắp nơi đổ về để ngắm nhìn, chụp hình phố cổ Hội An mùa nước nổi.

Chiều 27/10, nước lũ ở Hội An dâng cao, người dân dùng ghe di chuyển (Ảnh: Ngô Linh).

Anh Armand (du khách Bỉ) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cả khu phố cổ đâu đâu cũng là nước và đã có chuyến trải nghiệm lội nước lũ đáng nhớ. Tôi thấy người dân Hội An rất bình thản trước thiên tai, có lẽ họ đã quá quen thuộc”.

Tại tuyến đường Trần Phú, nước ngập khoảng 0,5m, đây cũng là tuyến đường duy nhất du khách có thể lội nước vào khu phố cổ. Người dân tất bật kê cao đồ đạc, du khách đi lại tham quan, chụp hình tạo nên khung cảnh nhộn nhịp mùa lũ Hội An mà hiếm nơi nào có.

Phố cổ Hội An nước dâng cao, du khách bì bõm lội nước

“Tôi nghe rất nhiều về mùa lũ ở Hội An, nhưng đây là lần đầu được chứng kiến. Tiếc vì nước lũ dâng cao nên không thể đi ghe ngắm nhìn, tôi dự định ở lại vài hôm nữa đợi nước xuống để trải nghiệm Hội An mùa nước nổi", chị Hà Ngọc Anh, du khách Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, nước lũ dâng cao nên nhiều người dân cũng tất bật “chạy lũ”. Ông Nguyễn Kiệm (72 tuổi, ở khu An Hội, phường Hội An) cho biết chiều 27/10, nước lũ bất ngờ dâng cao, ngôi nhà ông ngập sâu hơn 1,5m nên cả gia đình phải đưa nhau di chuyển đến nơi cao hơn.

“Đây là trận lụt lớn đầu tiên của năm 2025 nhưng cao hơn tất cả các đợt lũ năm ngoái. Tôi đã di chuyển toàn bộ vật dụng, xe máy… sang hàng xóm có nhà cao tầng, bây giờ thì yên tâm đi tránh lũ rồi”, ông Kiệm nói.

Du khách bì bõm lội nước tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Đang hối hả dọn đồ đạc tại cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú, chị Thanh Thúy chia sẻ: “Tôi không ngờ nước dâng cao vậy, ngập luôn cả đường Trần Phú. Cả khu này giờ ngập gần nửa mét, mưa thì không ngớt, cứ lo nước còn lên nữa”.

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, mực nước lũ tại Hội An trong 6-12 giờ tới sẽ lên mức 3m, trên báo động 3 là 1m.

Theo UBND phường Hội An, hiện mực nước sông Thu Bồn đang dâng lên rất nhanh, địa phương đã tăng cường lực lượng túc trực tại những khu vực xung yếu, ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Tại những vùng ngập sâu, sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Du khách lưu trú tại khu phố An Hội cũng đã được vận động di chuyển đến nơi khác, đảm bảo tính mạng và tài sản cho du khách.