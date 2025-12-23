Loạt shipper chở hàng che khuất biển số "né" camera AI bị CSGT xử lý

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 23/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội sử dụng hệ thống camera AI, phát hiện, xử lý các trường hợp shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát "né" camera AI phạt nguội.

Cụ thể, tại Trung tâm Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, thông qua hệ thống camera AI, cán bộ CSGT sẽ theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm trên tuyến.

Sau đó cảnh sát sử dụng bộ đàm và thông báo cho cán bộ tổ công tác đang làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường để xử lý các trường hợp vi phạm.

Cận cảnh xử lý shipper giao hàng làm che biển số qua camera AI (Video: Trần Thanh - Phạm Tiến).

Hàng loạt trường hợp shipper chở hàng cồng kềnh bị hệ thống camera AI phát hiện, ghi lại hình ảnh khá sắc nét.

Ghi nhận tại nút giao Kim Ngưu - cầu Lạc Trung, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 sau khi nhận được thông tin phương tiện vi phạm từ Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, đã bố trí cán bộ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại đây, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp là shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát.

Nhiều trường hợp chở hàng cồng kềnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác trên đường bị CSGT xử lý.

Không ít trường hợp giao hàng, chở hàng làm cho phần biển kiểm soát xe máy bị che khuất hoàn toàn.

Là một trường hợp shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát xe máy, anh T.V.Q. (SN 1992, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân anh này nhận thức được hành vi vi phạm.

"Tôi cũng không để ý hàng hóa trên xe làm che khuất biển số. Sau lần này tôi sẽ hứa không tái phạm", nam tài xế nói và bị CSGT lập biên bản xử phạt 350.000 đồng với hành vi vi phạm của mình.

Cảnh sát sau đó cũng yêu cầu anh Q. tháo dỡ hàng hóa, khôi phục hiện trạng của biển số phương tiện.

Với lỗi vi phạm lỗi tương tự, tài xế T.Y.T. (SN 1995) cho biết bản thân làm nghề giao hàng khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên đây là lần đầu anh này bị CSGT xử phạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 1 giờ làm việc, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã xử lý 5 trường hợp là shipper vi phạm với các lỗi phổ biến như: chở hàng hóa làm che khuất biển số, chở hàng cồng kềnh, che dán biển số...

Trung tá Nguyễn Mạnh Hiệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động ý thức chấp hành giao thông của người dân đã tăng đáng kể. Tuy nhiên theo Trung tá Hiệp, hiện nay vẫn còn một số người do vô tình hay cố ý đã che lấp, che dán biển kiểm soát hòng né tránh việc bị camera AI phát hiện, xử lý.

"Các trường hợp vi phạm đa phần là lái xe ôm công nghệ, người giao hàng... đã sử dụng khẩu trang, chở hàng hóa làm che phần biển số rồi thực hiện hành vi vi phạm giao thông. Để xử lý nghiêm tình trạng này, chúng tôi phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội để phát hiện, xử lý. Không có chuyện cứ che biển số là tránh được bị xử phạt", vị Trung tá CSGT nhấn mạnh.