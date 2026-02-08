“Cai” điện thoại 3 năm, người thừa kế Samsung đỗ Đại học Quốc gia Seoul

Lim Dong-hyun xuất hiện với tư cách diễn giả khách mời tại một buổi hội thảo dành cho học sinh năm nhất Trường Trung học Whimoon, tổ chức tại một trung tâm luyện thi ở Daechi-dong, Seoul.

Tại đây, cậu đã chia sẻ hành trình chinh phục ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, đưa ra những lời khuyên ôn tập cho kỳ thi đại học (CSAT). Đặc biệt, cháu ngoại cố Chủ tịch Samsung khuyến nghị các học sinh nên ngừng sử dụng điện thoại thông minh và trò chơi điện tử trong suốt 3 năm học.

“Điều này rất thách thức, nhưng tôi có thể khẳng định nó giúp cải thiện khả năng tập trung rõ rệt và giúp học sinh hoàn toàn đắm mình vào việc học”, Lim chia sẻ, đồng thời cho biết cảm giác sau khi hoàn thành giai đoạn này là một trải nghiệm đáng nhớ.

Chủ tịch Hotel Shilla Lee Boo-jin cùng con trai Lee Dong-hyun tham dự buổi dạ tiệc Lee Kun-hee Collection tại Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật châu Á ở Washington, D.C (Ảnh: Yonhap).

Lim Dong-hyun trúng tuyển Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul trong kỳ tuyển sinh sớm năm 2026 nhờ duy trì thành tích học tập nổi bật ở bậc phổ thông và đạt điểm số cao trong kỳ thi CSAT.

Với kết quả này, Lim sẽ trở thành hậu bối cùng trường với bác mình - Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong - người từng trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul cách đây 39 năm với chuyên ngành Lịch sử Đông Á.