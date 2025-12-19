Cục CSGT nêu vi phạm của lái xe cứu thương vụ tai nạn 3 người chết

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại khu vực đường dẫn vào trạm dừng nghỉ km41 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 19/12, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin liên quan tới tài xế điều khiển xe cứu thương trong vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cục CSGT đã làm rõ xe cứu thương biển số 51B-512.xx thuộc Công ty TNHH DV TM Cường Phúc Thọ (có địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM), đã được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hình ảnh camera ghi lại thời điểm xe cứu thương đâm vào đuôi ô tô đầu kéo (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, ngày 16/2, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A., bộ phận điều xe của bệnh viện đã có phiếu điều xe cứu thương để đưa bệnh nhân ra viện và gia đình gồm 4 người đi cùng, đi từ bệnh viện đến phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, mà không có bác sĩ, y tá đi cùng bệnh nhân.

Cảnh sát xác định lái xe cứu thương là anh N.H.T. (SN 1975, trú tại phường Phú Thọ, TPHCM) đã điều khiển xe bật còi, đèn ưu tiên và đi đến địa điểm nêu trên thì xảy ra tai nạn.

"Việc bật còi, đèn ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Nhà chức trách cho biết theo quy định của pháp luật, ô tô cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn và được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ trong các trường hợp gồm: chở người bệnh đi cấp cứu, đi đón người bệnh cấp cứu, chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa.

Tiếp đó là cấp cứu tai nạn và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, ô tô cứu thương chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi có giấy phép sử dụng và khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Cục CSGT cho biết thêm, xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.