Lật tẩy chiêu trò đổi vai tài xế khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM

Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án, kèm bản kết luận điều tra sang Viện KSND Khu vực 6, đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Văn Thành (SN 1995, cùng ngụ Hải Phòng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm người đi ô tô say xỉn chống đối CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết luận điều tra, khoảng 22h ngày 16/7, Thượng úy Hà Đức Anh và Đại úy Phạm Minh Nghĩa thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn, trên đường làm nhiệm vụ, phát hiện Hoàng Văn Hiếu lái ô tô, từ quán bia hơi trên đường Phú Thuận ra đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận.

Hai CSGT lái mô tô đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục lái xe đi tiếp. CSGT đuổi theo, đến trước nhà số 22 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, mới dừng được phương tiện.

Lúc này, Hiếu đang ngồi ở vị trí ghế lái nhanh chóng hoán đổi vị trí để Thành từ vị trí ghế phụ chuyển qua, rồi mới bước xuống xe. Sau đó, Hiếu xuống xe, trao đổi với tổ công tác, một mực không thừa nhận mình là tài xế. Riêng Thành lái ô tô thêm khoảng 1m, để hợp thức vị trí tài xế rồi mới bước xuống làm việc.

Tổ công tác yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ, phối hợp với tổ cảnh sát để đo nồng độ cồn, nhưng đối tượng không chấp hành. Còn Thành lớn tiếng chửi bới, nhận mình là người điều khiển ô tô, yêu cầu CSGT đo nồng độ cồn đối với anh ta. Sự việc gây mất an ninh trật tự, nhiều người đi đường hiếu kỳ quay phim, chụp ảnh gây tắc nghẽn giao thông.

Nhận thấy các đối tượng không hợp tác, Tổ CSGT báo sự việc đến Công an phường Tân Thuận để hỗ trợ giải quyết. Khi công an địa phương có mặt, Hiếu và Thành tiếp tục lớn tiếng, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ, buộc nhà chức trách phải khống chế, đưa các đối tượng và phương tiện về trụ sở.

Tại trụ sở công an, Hiếu vẫn không chấp hành việc đo nồng độ cồn, còn Thành có kết quả 0,614 mg/L. Cảnh sát đưa Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa quận 7 kiểm tra, cho kết quả nồng độ cồn trong máu là 138,04 mg/Dl.

Trong suốt quá trình làm việc với cảnh sát, cả 2 liên tục cự cãi, Thành một mực khẳng định anh ta là tài xế. Tuy nhiên, trước những hình ảnh mà nhà chức trách đưa ra, 2 đối tượng mới cúi đầu thừa nhận.

Theo đó, Hiếu khai do không có giấy phép lái ô tô, sợ sẽ bị giam xe, nên khi bị CSGT dừng phương tiện, đối tượng đã cố tình bảo Thành sang ngồi vào vị trí ghế lái thay mình. Khi thấy người dân quay phim, 2 đối tượng la lối để CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với Thành, để Hiếu "thoát vai" nhưng bất thành.

Nhà chức trách cho biết, Thành có một tiền án về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mới chấp hành xong vào hồi tháng 6.