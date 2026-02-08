Mẹ chồng đổ xăng đốt căn hộ, bị đề nghị truy tố tội Giết người

Ngày 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra và đề nghị truy tố bà S. về tội Giết người, sau khi người này tẩm xăng đốt căn hộ tại chung cư ở phường Bãi Cháy, khiến hai cháu nhỏ bị bỏng nhẹ và nhiều tài sản hư hỏng.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/8/2025, tại phòng 601, tòa B, chung cư N. (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt giữa mẹ chồng và con dâu.

Bà S. diễn tả lại hành vi phạm tội tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, bất đồng kéo dài trong việc sắp xếp chỗ ở và cách ứng xử hàng ngày khiến quan hệ giữa bà S. và chị H. (con dâu bà S.) căng thẳng. Bà S. rơi vào trạng thái bức xúc tâm lý và không kiềm chế được cảm xúc.

Khoảng 1h30 cùng ngày, khi các thành viên đã ngủ, bà S. có hành vi tự gây thương tích nhưng không dẫn đến hậu quả chết người. Sau đó, người này mang xăng ra ban công, tẩm vào quần áo rồi châm lửa, gây cháy trong căn hộ.

Vụ cháy làm hai con nhỏ của chị H. bị bỏng nhẹ, nhiều tài sản bị hư hỏng, đồng thời đe dọa an toàn của các thành viên trong gia đình và cư dân tòa nhà. Đám cháy được phát hiện, khống chế kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Vụ việc được xem là cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng có thể phát sinh từ mâu thuẫn gia đình nếu không được giải quyết kịp thời, trên cơ sở yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu giữa các thành viên.