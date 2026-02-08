Djokovic thể hiện khát khao góp mặt ở Olympic 2028

Xuất hiện tại Olympic mùa đông 2026 đang diễn ra ở Milan (Italy), Novak Djokovic thừa nhận anh mong muốn góp mặt tại Olympic 2028 diễn ra tại Los Angeles.

Novak Djokovic vẫn mong muốn tham dự Olympic 2028 (Ảnh: ATP).

Tuy nhiên, đây là mục tiêu còn rất xa vời đối với tay vợt người Serbia. Nole sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 5 tới và nếu dự Olympic 2028, đó là thời điểm Djokovic đã 41 tuổi.

Trả lời phỏng vấn Corriere TV, Djokovic cho biết: “Mục tiêu này còn rất xa. Ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời và sự nghiệp, đó là mục tiêu xa vời, nhưng rõ ràng tôi vẫn có khát vọng được góp mặt thêm một kỳ Olympic".

Tại Olympic 2024 diễn ra tại Paris (Pháp), Novak Djokovic đã giành huy chương vàng đơn nam. Đây là danh hiệu mà anh khát khao có được từ rất lâu, sau khi giành 24 Grand Slam trong sự nghiệp.

Ở Australian Open 2026, Djokovic xuất sắc tiến vào chung kết và chỉ thua Carlos Alcaraz. Ngôi sao sinh năm 1987 tiếp tục kỳ vọng sẽ chinh phục Roland Garros, Wimbledon và US Open ở mùa giải năm nay.