Thường trực Chính phủ: Phát triển tàu điện ngầm, “tiến sâu vào lòng đất”

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6).

Với dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ.

Về dự án thành phần 2, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong tháng 3, phê duyệt dự án vào tháng 7 và triển khai thi công một số hạng mục chính trong quý III.

Tuyến Metro số 1 TPHCM kết nối khu vực nội thành với một khu vực có tiềm năng phát triển ở TP Thủ Đức (Ảnh : Nam Anh).

Lưu ý việc đàm phán vay vốn, Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng đẩy nhanh khởi động đàm phán Hiệp định vay vốn trong tháng 3.

Đồng thời, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ động tính toán huy động từ nhiều nguồn: vốn ngân sách Nhà nước (kế hoạch đầu tư trung hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ), nguồn tiết kiệm 5% chi đầu tư công năm 2026 (khoảng 50.000 tỷ đồng) và vốn vay (nếu đàm phán thuận lợi và lãi suất thấp)…

Về đàm phán Hiệp định xây dựng cầu đường sắt qua biên giới Việt - Trung, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy nhanh đàm phán Hiệp định trong quý I.

Về xử lý vấn đề chồng lấn với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giải pháp xử lý chồng lấn trong quý I. Bộ Xây dựng chủ động theo thẩm quyền triển khai các công việc để đồng bộ với dự án đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình.

Liên quan dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 20/2, để xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ, các đơn vị cần phấn đấu hoàn thành lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II; tiếp tục nghiên cứu đánh giá các hình thức đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình lập dự án, Thường trực Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các phương thức đầu tư nhằm khuyến khích sự tham gia của các tập đoàn lớn trong nước trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Về quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh việc ký kết Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với phía Trung Quốc, hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Thường trực Chính phủ và Thủ tướng cũng đã có ý kiến về chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án Móng Cái - Quảng Ninh - Hải Phòng để kết nối giao thông và kinh tế, thúc đẩy du lịch và thương mại với phía Trung Quốc.

Cho ý kiến về các dự án đường sắt đô thị, Thường trực Chính phủ giao Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành của TPHCM; tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn ngầm), tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo của thành phố Hà Nội.

Riêng với tuyến Văn Cao - Hòa Lạc, Thường trực Chính phủ lưu ý cần đàm phán, trao đổi với nhà thầu để rút ngắn tiến độ thi công, hoàn thành dự án khoảng 1-2 năm như báo cáo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội); rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất", gắn với chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mặt khác, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương khẩn trương nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng phối hợp hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vốn, thủ tục.