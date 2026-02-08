Xôn xao hình ảnh 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún "giữa đường ở Hà Nội"

Ngày 8/2, mạng xã hội xôn xao bài viết kèm đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm 6 phụ nữ, mang bạt nhún ra giữa đường trong khu vực đền Hai Bà Trưng (ở xã Mê Linh, TP Hà Nội) để nhảy.

Hình ảnh 6 phụ nữ mang bạt nhún ra tuyến đường nội khu trong khu vực đền Hai Bà Trưng (ở xã Mê Linh, TP Hà Nội) để nhảy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, nhóm 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún, khu vực này chiếm hết một làn đường khiến các phương tiện không thể di chuyển qua lại.

Liên quan tới sự việc này, tối cùng ngày, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết, đoạn đường nêu trên là tuyến đường nội khu trong khu vực đền Hai Bà Trưng.

Theo nguồn tin này, đoạn đường nội khu nêu trên không có lưu thông giao thông, các phương tiện khi di chuyển vào sẽ dừng, đỗ tại đây và không di chuyển đi đâu cả.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.