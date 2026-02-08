Xôn xao hình ảnh 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún "giữa đường ở Hà Nội"
Ngày 8/2, mạng xã hội xôn xao bài viết kèm đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm gồm 6 phụ nữ, mang bạt nhún ra giữa đường trong khu vực đền Hai Bà Trưng (ở xã Mê Linh, TP Hà Nội) để nhảy.
Theo hình ảnh trong clip ghi lại, nhóm 6 phụ nữ nhảy trên bạt nhún, khu vực này chiếm hết một làn đường khiến các phương tiện không thể di chuyển qua lại.
Liên quan tới sự việc này, tối cùng ngày, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết, đoạn đường nêu trên là tuyến đường nội khu trong khu vực đền Hai Bà Trưng.
Theo nguồn tin này, đoạn đường nội khu nêu trên không có lưu thông giao thông, các phương tiện khi di chuyển vào sẽ dừng, đỗ tại đây và không di chuyển đi đâu cả.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc một số người tụ tập, chặn đường để chụp ảnh hoặc livestream (phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội). Thậm chí, có nhiều người rủ nhau tụ tập biến lòng đường thành sân, sàn để tập yoga, nhảy múa hay quay phim để đăng lên mạng xã hội... rất nguy hiểm, phản cảm.
Mặc dù, các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ việc tương tự liên quan đến hành vi này, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự nhưng tình trạng này vẫn không giảm mà có chiều hướng ngày càng gia tăng rất đáng lo ngại.
Theo luật gia Phạm Văn Chung, hành vi chặn đường giao thông, cản trở lưu thông bình thường chỉ vì sở thích cá nhân, "tự sướng" cho bản thân là tiêu cực, tạo ra tiền lệ, trào lưu xấu trong đời sống xã hội. Khi đó, xã hội sẽ phải gánh chịu nhiều hệ quả xấu, tác động tiêu cực từ những hành vi thiếu chuẩn mực, phản cảm này.
Vì vậy, các cơ quan chức năng cần ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, có nguy cơ thành tội phạm này. Việc này không chỉ phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng gây mất an toàn giao thông mà còn hạn chế hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, lộn xộn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước.