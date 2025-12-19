"Báo Dân trí giúp lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông"
(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, báo Dân trí tuyên truyền thường xuyên và liên tục các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông đã giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân trong xã hội.
Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công An (số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", vinh danh 24 cá nhân xuất sắc nhất.
Tại đây, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", vinh danh 71 cá nhân đạt giải.
Lễ trao giải có sự tham dự của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trường Cục CSGT; Thượng tá Nguyễn Đức Huyên - Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND; Thiếu tướng Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí; cùng nhiều đại biểu, khách mời khác.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT cho biết qua nghiên cứu, đánh giá, Cục CSGT nhận thấy hiện nay người tham gia giao thông đang bị yếu về luật và thiếu về kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường.
"Rất nhiều tình huống trên đường, chỉ cần kỹ năng điều khiển tốt là đã phòng tránh được tai nạn có thể xảy ra. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí và luôn coi báo Dân trí là một đơn vị để phối hợp chặt chẽ trong các công tác truyền thông, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông", Đại tá Nhật nói.
Theo Đại tá Nhật, việc phối hợp được thể hiện qua các công việc sau:
Thứ nhất, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông trong 4 năm liên tiếp.
Thứ hai, năm 2025 cũng là năm triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", với một hình thức hoàn toàn khác.
Theo Đại tá Nhật, đây là một cuộc thi không giống như những cuộc thi thông thường, mà trong cuộc thi này các thí sinh sẽ thi trực tuyến và chia làm 3 tháng, mỗi tháng thi một cuộc, mỗi cuộc thi các thí sinh sẽ tự lựa chọn các clip về tình huống giao thông có thật trên đường... để từ đó thí sinh phân tích, đánh giá.
Từ đó, chính các thí sinh cũng sẽ được nâng cao ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông.
Thứ ba, Cục CSGT phối hợp với báo Dân trí, coi báo Dân trí như một kênh chính thống để tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng CSGT, xây dựng lực lượng CSGT, ứng dụng khoa học công nghệ... trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
"Các hoạt động nêu trên sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã rất lan tỏa và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thu hút tới gần 1 triệu người tham gia. Như vậy có thể thấy, một cuộc thi trực tuyến mà đạt được con số đó đã là rất thành công và đáng quý", Đại tá Nhật chia sẻ.
Nói về cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại tá Nhật cho biết báo Dân trí đã thực hiện truyền thông một cách thường xuyên và liên tục.
Qua đó, cuộc thi trở nên lan tỏa trong toàn xã hội, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
"Ngoài ra, việc báo Dân trí tuyên truyền trước, trong, sau các cuộc thi, tuyên truyền thường xuyên và liên tục các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông đã giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân trong xã hội", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói thêm.
Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Giáo dục, báo Dân trí (thành viên Ban giám khảo cuộc thi), cho biết năm nay cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" thu hút gần 1 triệu bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Theo ông Trung, chất lượng bài dự thi được hội đồng đánh giá khá đồng đều. Phần lớn người dự thi nắm vững các quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024.
"Nhiều bài thể hiện sự hiểu biết pháp luật khá sâu, cách trình bày mạch lạc, lập luận có căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn. Đặc biệt, nhóm thí sinh trẻ cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số rất tốt", Nhà báo Lê Bảo Trung nhận xét.
Cũng theo ông Trung, điểm nổi bật năm nay là ý tưởng gắn chặt giữa 3 yếu tố: pháp luật - công nghệ - cộng đồng. Các bài thi lọt chung khảo không dừng ở việc chấp hành luật đơn thuần mà đưa ra giải pháp cụ thể để cải tạo hiện trạng.