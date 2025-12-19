"Báo Dân trí giúp lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông"

Chiều 19/12, tại Hội trường Bộ Công An (số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với báo Dân trí tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ", vinh danh 24 cá nhân xuất sắc nhất.

Tại đây, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", vinh danh 71 cá nhân đạt giải.

Lễ trao giải có sự tham dự của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Trung - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trường Cục CSGT; Thượng tá Nguyễn Đức Huyên - Phó Cục trưởng Cục CSGT; Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND; Thiếu tướng Trần Quang Huyên - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí; cùng nhiều đại biểu, khách mời khác.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT và Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ (Ảnh: Hải Long).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông Cục CSGT cho biết qua nghiên cứu, đánh giá, Cục CSGT nhận thấy hiện nay người tham gia giao thông đang bị yếu về luật và thiếu về kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường.

"Rất nhiều tình huống trên đường, chỉ cần kỹ năng điều khiển tốt là đã phòng tránh được tai nạn có thể xảy ra. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí và luôn coi báo Dân trí là một đơn vị để phối hợp chặt chẽ trong các công tác truyền thông, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông", Đại tá Nhật nói.

Theo Đại tá Nhật, việc phối hợp được thể hiện qua các công việc sau:

Thứ nhất, Cục CSGT đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông trong 4 năm liên tiếp.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Ảnh: Hải Long).

Thứ hai, năm 2025 cũng là năm triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng đã phối hợp với báo Dân trí để tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", với một hình thức hoàn toàn khác.

Theo Đại tá Nhật, đây là một cuộc thi không giống như những cuộc thi thông thường, mà trong cuộc thi này các thí sinh sẽ thi trực tuyến và chia làm 3 tháng, mỗi tháng thi một cuộc, mỗi cuộc thi các thí sinh sẽ tự lựa chọn các clip về tình huống giao thông có thật trên đường... để từ đó thí sinh phân tích, đánh giá.

Từ đó, chính các thí sinh cũng sẽ được nâng cao ý thức và kỹ năng khi tham gia giao thông.

Thứ ba, Cục CSGT phối hợp với báo Dân trí, coi báo Dân trí như một kênh chính thống để tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng CSGT, xây dựng lực lượng CSGT, ứng dụng khoa học công nghệ... trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT chúc mừng nhóm tác giả Giảng viên và Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) đạt giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông" (Ảnh: Thành Đông).

"Các hoạt động nêu trên sau khi được đăng tải trên báo Dân trí đã rất lan tỏa và hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã thu hút tới gần 1 triệu người tham gia. Như vậy có thể thấy, một cuộc thi trực tuyến mà đạt được con số đó đã là rất thành công và đáng quý", Đại tá Nhật chia sẻ.

Nói về cuộc thi "Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông", Đại tá Nhật cho biết báo Dân trí đã thực hiện truyền thông một cách thường xuyên và liên tục.

Qua đó, cuộc thi trở nên lan tỏa trong toàn xã hội, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

"Ngoài ra, việc báo Dân trí tuyên truyền trước, trong, sau các cuộc thi, tuyên truyền thường xuyên và liên tục các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông đã giúp nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân trong xã hội", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói thêm.