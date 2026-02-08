Mưa sao băng duy nhất tháng 2 đạt cực đại vào đêm 8/2

Đêm và rạng sáng 8-9/2, Alpha Centaurids - trận mưa sao băng duy nhất trong tháng 2 đạt cực đại. Người quan sát có thể thấy được tối đa khoảng 6 sao băng mỗi giờ.

Do mưa sao băng đạt đỉnh chỉ một ngày trước kỳ trăng hạ huyền nên việc quan sát có thể gây ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá điều kiện vẫn khá thuận lợi.

Người quan sát có thể lên các khu vực có địa hình cao, ít vật cản như cây cối, đồi núi hay công trình xây dựng để chiêm ngưỡng.

Alpha Centaurid là mưa sao băng duy nhất trong tháng 2/2026 (Ảnh: Getty).

Điểm phát xạ (radiant) của mưa sao băng nằm trong chòm sao Centaurus - một chòm sao nổi bật trên bầu trời phía Nam. Với nhiều khu vực ở bán cầu Nam, radiant này gần như không lặn, cho phép quan sát từ tối muộn đến rạng sáng.

Mưa sao băng Alpha Centaurids sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 21/2. Trong điều kiện thuận lợi, hiện tượng này vẫn có thể nhìn thấy tới vĩ độ khoảng 32 độ Bắc.

Một điểm đặc biệt thú vị của Alpha Centaurids là nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định. Cho đến nay, thiên thể mẹ tạo ra dòng sao băng này vẫn là một bí ẩn, khiến Alpha Centaurids trở thành đối tượng nghiên cứu hấp dẫn trong giới thiên văn học.

Theo chuyên trang starwalk.space, nhiều chuyên gia tin rằng mưa sao băng Alpha Centaurids dường như xuất phát từ chòm sao Centaurus - chòm sao lớn thứ chín trên bầu trời đêm. Centaurus nổi tiếng vì chứa Alpha Centauri, hệ sao gần Mặt Trời nhất.

Tại Việt Nam, mưa sao băng Alpha Centaurids có điều kiện quan sát thuận lợi hơn ở các khu vực phía Nam và Nam Trung Bộ, nơi chòm sao Centaurus nhô cao hơn so với đường chân trời phía Nam vào rạng sáng.

Những vị trí có thể thử quan sát gồm TPHCM, Đồng bằng sông Cửu Long, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và một số khu vực ven biển miền Trung có bầu trời quang đãng, ít ô nhiễm ánh sáng.

Ở miền Bắc Việt Nam, do nằm gần giới hạn vĩ độ quan sát, chòm sao Centaurus chỉ xuất hiện rất thấp sát đường chân trời phía Nam.