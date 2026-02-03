Hoàn thành công trình tượng cá Ông hơn 50 tỷ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu

Ngày 3/2, công trình biểu tượng cá Ông tại quảng trường Cột Cờ, đoạn giao đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu (TPHCM) bắt đầu mở cửa phục vụ người dân và du khách. Hạng mục công trình biểu tượng cá Ông, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM) bắt đầu thi công cách đây 2 tháng.

Quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thực, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển. Do kích thước lớn, tượng được chia thành 7 khối để gia công, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu lắp đặt.

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, dày 20mm (Ảnh: Phú Việt).

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, dày 20mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước, xung quanh bố trí hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật. Tuổi thọ công trình dự kiến khoảng 100 năm.

Hạng mục công trình biểu tượng cá Ông với tổng dự toán gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Đây là một trong hai công trình điểm nhấn của dự án, bên cạnh tháp Tam Thắng.

Trong tín ngưỡng dân gian vùng biển, cá Ông được xem là vị thần hộ mệnh, che chở ngư dân trước sóng gió, bão tố. Khi cá dạt vào bờ, ngư dân tổ chức chôn cất, thờ phụng để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Hiện, nhiều địa phương ven biển trên cả nước còn lưu giữ các bộ xương cá voi lớn; riêng tại khuôn viên Đình Thắng Tam (Vũng Tàu) lưu giữ bộ xương cá voi lịch sử hơn 150 năm.