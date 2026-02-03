Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Sáng 3/2, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo Thường trực Ban Bí thư thư Trần Cẩm Tú, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường gần nửa thế kỷ phấn đấu, rèn luyện, cống hiến không mệt mỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Lâm Hiển).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh dù bất cứ cương vị nào, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, lãnh đạo đất nước đạt được những kết quả rất quan trọng.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo sâu sát tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, trong mọi phương châm và hành động, Tổng Bí thư luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Lâm Hiển).

“Những chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo, bảo vệ trẻ em, người yếu thế, người có công, đối tượng chính sách được Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời và rất hiệu quả”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Đại hội XIV của Đảng vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, tạo động lực lớn, mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác nhân sự Đại hội cũng được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan và lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

“Tấm huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và gia đình Tổng Bí thư, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng chúng ta", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân và gia đình, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của một đảng viên trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư bày tỏ 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là 45 năm ông luôn mang trong tim lời thề danh dự của đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (Ảnh: Lâm Hiển).

Theo Tổng Bí thư, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm tự hào, lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục tự soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục đem hết tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho sự nghiệp chung; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sống và làm việc xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của Nhân dân và với danh hiệu cao quý của người đảng viên.