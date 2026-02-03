Tàu cá chở 15 người bị sóng đánh chìm ở Lâm Đồng

Ngày 3/2, lãnh đạo phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết, khu vực cửa Cảng La Gi vừa xảy ra vụ sóng đánh chìm tàu cá, làm 15 người rơi xuống nước.

Thông tin ban đầu, vào 5h20 cùng ngày, ông T.T. (SN 1972, trú tại phường Tiến Thành) điều khiển tàu rời Cảng La Gi ra khơi đánh bắt hải sản, trên tàu có 14 thuyền viên khác. Đến 5h45, tàu đang di chuyển bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, 15 người trên phương tiện này rơi xuống nước.

Tàu cá bị sóng đánh chìm ở cửa cảng La Gi (Ảnh: Trần Nguyên).

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số tàu cá hoạt động gần đó đến cứu toàn bộ 15 người, đưa vào bờ an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Phước Hội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường tàu cá bị chìm, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, vào sáng 1/2, một tàu cá khi di chuyển qua cửa Cảng La Gi cũng bị sóng lớn đánh chìm khiến một người tử vong.