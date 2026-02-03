Xem trực tiếp trận futsal Việt Nam gặp Indonesia ở đâu?

Hôm nay (3/2), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển futsal Indonesia ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2026 tại nhà thi đấu Arena Indonesia. Đây là trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của hai đội bóng kình địch ở Đông Nam Á.

Futsal Việt Nam thắng Indonesia ở SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV7. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Ở vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng hai trận đấu gặp Kuwait và Lebanon. Trong trận đấu cuối vòng bảng, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Thái Lan.

Trong khi đó, đội chủ nhà Indonesia đã thể hiện sức mạnh khi đứng đầu bảng A. Họ giành chiến thắng 5-0 trước Hàn Quốc, đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 5-3. Ở lượt cuối, đội bóng của HLV Hector Souto đã hòa Iraq với tỷ số 1-1.

Indonesia chính là đội bóng đã vô địch môn futsal nam ở SEA Games 33 vừa qua. Tuy nhiên, trong trận đối đầu trực tiếp, đội bóng này đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước tuyển futsal Việt Nam.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi cho rằng Indonesia là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á hiện nay. Chiến lược gia người Argentina cho biết: “Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả.

Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”.

Phân tích cụ thể hơn về đối thủ, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh những điểm mạnh nổi bật của đội chủ nhà. Ông nói: “Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala (tiền vệ cánh). Nhiệm vụ của chúng tôi là phải hạn chế tối đa những điểm mạnh đó”.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và Indonesia rất đáng chờ đợi (Ảnh: VFF).

Dù đánh giá cao đối thủ Indonesia nhưng HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thể hiện sự lạc quan. Theo HLV Diego Giustozzi, yếu tố then chốt nằm ở khả năng giải tỏa áp lực và giữ được bản sắc lối chơi.

“Điều quan trọng là các cầu thủ phải chơi đúng với những gì đã thể hiện trong tập luyện. Khán giả sẽ tạo thêm động lực lớn cho đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng đang có tinh thần và động lực rất cao. Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Đội đang có một giải đấu rất tốt và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện được điều đó thêm 40 phút, thậm chí 50 phút nữa”, HLV Diego Giustozzi cho biết.

HLV Diego Giustozzi cho biết đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng về mọi mặt cho trận tứ kết. Ông nói: “Chúng tôi có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu, đó là tín hiệu rất tích cực. Ở đẳng cấp này, cường độ và áp lực đều rất cao vì tất cả đều hướng tới mục tiêu vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng”.

Nhận định về cục diện trận đấu, HLV Diego Giustozzi dự báo đây sẽ là cuộc so tài cân bằng và kết quả có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc then chốt. Hai đội hiểu rõ nhau, vì vậy trận đấu có thể chỉ được định đoạt ở những phút cuối hoặc từ một tình huống cụ thể trên sân.