Mẹ đón hai con đi học về, gặp tai nạn khiến cả hai trẻ tử vong

Sáng 3/2, lãnh đạo UBND phường Phong Thái cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai học sinh không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 2/2, anh L.V.S. (31 tuổi, trú tại phường Phong Thái) điều khiển đầu máy cày kéo theo thùng chở gỗ keo lưu thông trên tỉnh lộ 17B.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái, phương tiện trên xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.N.L. (28 tuổi, trú tại phường Phong Thái) điều khiển.

Mẹ điều khiển xe máy điện va chạm đầu máy cày kéo theo thùng chở gỗ keo khiến 2 con nhỏ tử vong (Ảnh: Nhật Hoàng).

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị L. đang chở hai con nhỏ là L.T.P.U. (10 tuổi) và L.T.P.C. (8 tuổi), đều là học sinh của một Trường Tiểu học tại phường Phong Thái.

Vụ việc khiến hai học sinh bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo chính quyền địa phương, gia đình hai nạn nhân thuộc diện khó khăn. Thời điểm xảy ra sự việc, các cháu đang trên đường đi học về và chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn.