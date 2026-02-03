Giao thông cận Tết đông đúc, CSGT Hà Nội khuyến cáo

Ngày 3/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội cho biết những ngày cận Tết, giao thông trên địa bàn thủ đô tăng đột biến do nhu cầu người dân đi mua sắm Tết và đi lại tăng cao.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động phương án, phân luồng bảo đảm giao thông, phòng ngừa ùn tắc.

CSGT căng mình phân luồng trên đường Nguyễn Xiển những ngày cận Tết (Ảnh: Trần Thanh).

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tổ công tác, Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quanh khu vực bến xe, nhà ga, các tuyến đường ra vào cửa ngõ của thủ đô để thực hiện phân luồng, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm... nhằm tránh ùn tắc, ùn ứ trên các tuyến đường.

Về việc phân luồng giao thông trong những ngày cận Tết, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, dự báo các tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc trên tuyến, trên địa bàn đơn vị, chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ nhân dân đi lại thông suốt, an toàn.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong quá trình nghỉ Tết, và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Cảnh sát cũng ứng dụng hiệu quả hệ thống camera AI trong điều hành giao thông, chủ động phát hiện từ sớm từ xa để kịp thời xử lý các vi phạm.

Lực lượng CSGT sẽ ứng trực 24/24 giờ trong đêm giao thừa (Ảnh: Trần Thanh).

"Trong dịp trước, trong và sau Tết, Phòng CSGT Hà Nội sẽ duy trì lực lượng ứng trực theo dõi hệ thống camera 24/24 giờ để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc cũng như phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo.

Trong những ngày cận Tết, giao thông tăng đột biến, đại diện Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện xe khách về quê nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định, khi đến và đi phải vào bến mua vé, tuân thủ việc sắp xếp của ban điều hành bến xe, nhà xe theo quy định.

"Người dân không tùy tiện bắt xe dọc đường, bên ngoài bến xe. Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông", vị đại diện Phòng CSGT nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng khuyến cáo mọi người chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe"; đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.