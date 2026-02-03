Tài tử “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” vướng nghi vấn trốn thuế

Hàng loạt trang tin xứ kim chi đưa tin Kim Seon Ho đã lập một công ty tổ chức biểu diễn, đăng ký địa chỉ pháp nhân trùng với căn hộ của anh tại quận Yongsan (Seoul, Hàn Quốc). Theo hồ sơ đăng ký, nam diễn viên giữ vai trò giám đốc đại diện, trong khi bố mẹ anh lần lượt đảm nhiệm vị trí CEO và kế toán.

Tài tử Hàn Quốc Kim Seon Ho đang vướng nghi vấn trốn thuế với hình thức lập công ty "ma" (Ảnh: Naver).

Truyền thông cho biết Kim Seon Ho từng chi trả cho người thân mức lương hàng chục triệu won mỗi tháng (hàng trăm triệu đồng), đồng thời sử dụng thẻ tín dụng và xe hơi đứng tên công ty cho các mục đích cá nhân. Những chi tiết này làm dấy lên nghi vấn công ty được lập ra nhằm “đội chi phí doanh nghiệp” để khấu trừ thuế, qua đó giảm nghĩa vụ thuế thu nhập.

Việc địa chỉ pháp nhân trùng với nơi cư trú cá nhân càng khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng đây là một “công ty ma”. Một số chuyên gia cho rằng việc dùng tài sản và thẻ công ty cho chi tiêu cá nhân có thể bị xem là hành vi lạm dụng chức vụ hoặc biển thủ tài sản doanh nghiệp.

Trang EToday nhận định mô hình công ty của Kim Seon Ho có nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Cha Eun Woo - nghệ sĩ cùng công ty quản lý Fantagio - đang bị điều tra nghi vấn trốn thuế hơn 13 triệu USD. Trước đó, Cha Eun Woo đã công khai xin lỗi và cam kết hợp tác với cơ quan chức năng.

Công ty quản lý của Kim Seon Ho đã phủ nhận việc anh trốn thuế nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn liên tục đưa tin (Ảnh: Vogue).

Ngay sau khi thông tin về Kim Seon Ho lan rộng, phía Fantagio đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trốn thuế. Công ty cho biết pháp nhân do Kim Seon Ho thành lập phục vụ các hoạt động sân khấu, không nhằm mục đích né thuế.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, công ty này đã gần như ngừng hoạt động khoảng một năm trước và đang trong quá trình giải thể sau khi quyền quản lý được chuyển về Fantagio.

Ngày 3/2, tờ Sports Kyunghyang tiếp tục đưa tin Kim Seon Ho đã nhận thù lao hoạt động giải trí thông qua công ty riêng mang tên SH2, được thành lập vào tháng 1/2024, thay vì nhận thu nhập dưới danh nghĩa cá nhân.

Theo luật thuế Hàn Quốc, nghệ sĩ nhận thu nhập với tư cách cá nhân có thể chịu mức thuế lên tới 49,5%, trong khi thu nhập thông qua pháp nhân chỉ chịu thuế tối đa 19%. Điều này khiến nghi vấn “điều hướng thu nhập” càng được chú ý.

Ngoài ra, công ty của Kim Seon Ho được cho là chưa đăng ký giấy phép “Kinh doanh kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng” - điều kiện bắt buộc để quản lý và nhận doanh thu nghệ sĩ, nhưng vẫn tiếp nhận các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động giải trí.

Tài tử Cha Eun Woo, người cũng thuộc công ty quản lý Fantagio với Kim Seon Ho, cũng đang bị điều tra trốn thuế hơn 13 triệu USD (Ảnh: Yonhap).

Một số chuyên gia pháp lý nhận định cấu trúc công ty của Kim Seon Ho mang dáng dấp mô hình “công ty gia đình” từng gây tranh cãi, bị cho là lợi dụng kẽ hở pháp luật để phân tán thu nhập và né thuế. Theo luật Hàn Quốc, hành vi này có thể đối mặt mức án lên tới 2 năm tù nếu bị xác định vi phạm.

Scandal nổ ra đã nhanh chóng ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam diễn viên. Dự án truyền hình Bless the Congressman (Chúc phúc cho nghị sĩ), trong đó Kim Seon Ho đảm nhận vai nam chính Cha Jae Rim (một chính trị gia chính trực) đang vấp phải làn sóng phản đối từ một bộ phận khán giả. Nhiều người hâm mộ nguyên tác công khai kêu gọi nhà sản xuất thay diễn viên.

Kim Seon Ho (40 tuổi) tốt nghiệp khoa Phát thanh - Giải trí của Học viện Nghệ thuật Seoul. Anh chính thức ra mắt vào năm 2009 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Anh ghi dấu ấn qua các phim Lang quân 100 ngày, Khởi nghiệp và đặc biệt bứt phá nhờ Điệu cha cha cha làng biển (2021).

Kim Seon Ho trong "Khi cuộc đời cho ta quả quýt" (Ảnh: Naver).

Gần đây, Kim Seon Ho tiếp tục gây chú ý với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt và Tiếng yêu này anh dịch được không? - bộ phim đang gây sốt khắp châu Á vào đầu năm nay. Trong phim, anh vào vai Ju Ho Jin - một thông dịch viên đa ngôn ngữ vướng vào mối quan hệ phức tạp với nữ diễn viên nổi tiếng Cha Mu Hee (Go Youn Jung đóng).

Từng được mệnh danh là “ông hoàng phim hài lãng mạn mới” của màn ảnh Hàn, Kim Seon Ho hiện đối mặt với thử thách lớn trong sự nghiệp khi các nghi vấn pháp lý vẫn chưa có kết luận chính thức.