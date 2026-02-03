Hôm nay tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng 2025

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025.

Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20/1/2025, tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX.

Kế hoạch và thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 có nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của giải.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025, cơ quan thường trực giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được gần 2.300 tác phẩm.

Trong đó, có hơn 640 tác phẩm báo in, gần 870 tác phẩm báo điện tử, hơn 460 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ trao giải Búa liềm vàng 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương năm nay có nhiều báo đầu tư công phu, có nhiều tác phẩm có chất lượng.

Đáng chú ý là, các loại hình báo chí khối địa phương năm 2025 có chất lượng đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.

Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; về tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030,...

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,...

Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải, phát sóng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, bạn đọc. Điều này cho thấy Giải Búa liềm vàng ngày càng có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, từ ngày 18/11 đến 4/12/2025, 6 tiểu ban của Hội đồng Sơ khảo với gần 60 thành viên là những nhà báo tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong việc chấm các giải báo chí đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, lựa chọn gần 140 tác phẩm vào chung khảo theo đúng Thể lệ giải.

Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích.