Hàng trăm du khách bị cảnh sát mời ra khỏi phố cà phê đường tàu Khâm Thiên

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 3/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp cùng UBND và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn giao thông tại phố cà phê đường tàu Khâm Thiên.

Trước đó, tối 26/1, một video lan truyền trên các nhóm cộng đồng, ghi lại cảnh một khách nữ của quán cà phê đường tàu Khâm Thiên, ngồi sát mép đường ray, cách khoảng 50cm, chờ tàu chạy qua để quay phim.

Hình ảnh trong video cho thấy không xảy ra va chạm nhưng hành động của nữ du khách khiến nhiều người bức xúc vì mức độ nguy hiểm. Trong ảnh là địa điểm cô gái nêu trên đã ngồi.

Theo ghi nhận, trước giờ tàu chạy, dọc khu vực phố cà phê đường tàu Khâm Thiên, hàng trăm du khách nước ngoài và người dân tập trung sát hai bên hành lang đường sắt để chờ tàu chạy qua, nhằm ghi nhận những hình ảnh, video ấn tượng về các chuyến tàu.

Trung tá Từ Ngọc Minh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho chính các du khách khi đứng, ngồi sát đường tàu để quay phim, chụp ảnh.

Đúng 9h, gần 15 cán bộ CSGT, công an phường, lực lượng cảnh sát trật tự bắt đầu làm việc, tổ công tác yêu cầu các chủ quán cà phê dọc khu vực đường tàu dọn dẹp hàng quán; mời hàng trăm du khách ra khỏi khu vực phố cà phê đường tàu, ngăn không để người đứng chụp ảnh, đi lại trên đoạn đường sắt chạy giữa các dãy nhà.

Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa, mời du khách ra khỏi phố cà phê đường tàu, hàng loạt chủ hàng quán dọc phố cà phê đường tàu đã chủ động yêu cầu khách hàng thanh toán và mời họ ra về.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng thu dọn các vật dụng, tấm gỗ đặt giữa đường sắt, đưa ra khỏi hành lang an toàn của đường sắt. Một số chủ quán cà phê cho biết việc đặt tấm gỗ như vậy để cho du khách có chỗ đứng để tham quan, chụp ảnh, tránh gây trượt chân.

Theo Trung tá Từ Ngọc Minh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4, hàng ngày, để duy trì trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên, CSGT vẫn phối hợp cùng công an các phường tổ chức cắm chốt, tuần tra xử lý các vi phạm.

Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với công an các phường có đường sắt đi qua để nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố cà phê đường tàu.