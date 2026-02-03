Chở ống cống không chằng buộc, tài xế bị CSGT Hà Nội phạt 10 triệu đồng

Ngày 3/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.Đ.C. (SN 1976, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đầu kéo chở các ống cống chằng buộc không bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Với vi phạm trên, tài xế C. sẽ bị phạt 10 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 10h ngày 29/1, người dân tham gia giao thông trên đường Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) phát hiện ô tô đầu kéo biển số 29E-327.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-043.xx, trên xe chở nhiều ống cống nhưng không được chằng buộc an toàn khi lưu thông trên đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Hình ảnh chiếc ô tô đầu kéo do anh C. điều khiển chở theo ống cống không chằng buộc an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Người dân sau đó đã ghi lại hình ảnh và gửi phản ánh đến đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an). Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã xác minh, mời người điều khiển ô tô nêu trên đến cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Đ.Đ.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe tải, ô tô đầu kéo cần nghiêm túc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa, chằng buộc bảo đảm an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.