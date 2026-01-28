Đồng Nai khởi công, thông xe kỹ thuật 5 dự án chào mừng Ngày thành lập Đảng

Ngày 28/1, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, các đơn vị, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, thông xe kỹ thuật 5 dự án nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật, khởi công 4 dự án từ nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, Đồng Nai thông xe kỹ thuật 2 dự án đường Vành đai 1 (thành phố Long Khánh cũ) với mức đầu tư 1.315 tỷ đồng và cầu Thống Nhất, phường Trấn Biên số vốn 479 tỷ đồng.

Cầu Thống Nhất nối trung tâm đô thị Biên Hòa với cù lao Hiệp Hòa sẽ thông xe kỹ thuật ngày 3/2 tới (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Đồng Nai khởi công xây dựng dự án đường ven sông Cái, phường Trấn Biên với số vốn 574 tỷ đồng và dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa, phường Bình Lộc số vốn 72 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức Lễ khởi động dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi (khu vực tỉnh Bình Phước cũ). Đây là dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay vào Đồng Nai, với tổng số vốn 30.500 tỷ đồng.

Dự kiến, các buổi lễ trên sẽ được kết nối trực tuyến điểm cầu trung tâm Dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi với các điểm cầu thành phần 4 dự án còn lại.

Trước đó, chỉ trong gần 5 tháng qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 4 đợt đồng loạt khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật, khánh thành tổng số hơn 30 dự án, công trình có quy mô lớn.