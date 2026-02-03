Người đàn ông ở TPHCM sát hại bạn gái trong cơn ghen rồi tự sát

Ngày 3/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2024, Hưng và chị M. sống chung như vợ chồng tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM).

Bị cáo Trần Văn Hưng (Ảnh: Xuân Duy).

Tối 21/9/2024, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trong lúc cãi vã, Hưng đã có lời lẽ miệt thị, xúc phạm chị M.. Sau đó, chị M. vào khu vực bếp lấy dao và gây thương tích cho Hưng. Ngay sau đó, Hưng đã dùng dao tấn công lại bạn gái, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng tiếp tục dùng dao tự gây thương tích cho bản thân với mục đích tự tử. Nạn nhân được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện; riêng Hưng qua cơn nguy kịch.

Tại tòa, bị cáo Hưng khai từng ly hôn vợ, nghiêm túc tìm hiểu chị M. và đã bàn bạc việc tổ chức đám cưới. Bị cáo cho rằng mình bị chị M. tấn công trước, do bức xúc nên không kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu Hưng bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.