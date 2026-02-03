Tội phạm đổ về Australia để trộm xe Toyota Land Cruiser

Năm 2025, Toyota vượt qua Volkswagen Group để duy trì vị thế là thương hiệu ô tô bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, sức hút của các mẫu xe Toyota không chỉ đến từ người tiêu dùng mà còn khiến chúng trở thành mục tiêu của các hoạt động phạm pháp; trong đó, dòng Land Cruiser thường xuyên bị các đối tượng trộm cắp nhắm tới.

Tình trạng này được ghi nhận rõ rệt tại Australia, buộc Toyota phải lên tiếng cảnh báo.

“Các nhóm tội phạm có tổ chức dường như đang sử dụng những công nghệ ngày càng tinh vi và chi phí cao để thực hiện hành vi trộm cắp ô tô”, đại diện Toyota tại Australia cho biết.

Trong các mẫu xe Toyota, dải sản phẩm Land Cruiser bị tội phạm nhắm đến nhiều nhất (Ảnh: Carscoops).

Toyota không hé lộ thủ đoạn trộm cắp của các đối tượng này, song cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để nhận diện các thiết bị và phát triển các biện pháp nhằm hạn chế hiệu quả của chúng.

Hãng xe Nhật cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ việc cấm các thiết bị phục vụ hoạt động phạm pháp tại Australia, đồng thời quản lý chặt chẽ những thiết bị hợp pháp được thợ khóa, thợ sửa xe và các chuyên gia ô tô sử dụng.

Mối lo ngại của Toyota là có cơ sở, khi báo cáo gần đây cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, 4/5 ô tô bị trộm tại Victoria (Australia) đến từ thương hiệu này. Nhằm đối phó với tình trạng trộm cắp dâng cao, Toyota đã tăng cường an ninh cho nhiều mẫu xe vào cuối năm ngoái, bao gồm các dòng như Hilux, Land Cruiser 300 và Land Cruiser Prado.

Theo trang Drive, một số đại lý Toyota tại Australia đã bắt đầu mở bán bộ khóa vô-lăng với mức giá 200 AUD, tương đương 3,6 triệu đồng (Ảnh: Carscoops).

Vào đầu tháng 1, giới quan chức tại Brisbane (Australia) đã triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế chuyên trộm xe Toyota. Cảnh sát bang Queensland cho biết, một nhóm người nước ngoài đã bay tới Brisbane vào tháng 10/2025 với mục tiêu chính là các dòng Land Cruiser.

Trong suốt khoảng thời gian từ 20/10 đến 1/12/2025, đội ngũ này đã đánh cắp khoảng 60 xe. Sau đó, những chiếc Land Cruiser này được đưa vào container để vận chuyển tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiêu thụ.

Xe Toyota Land Cruiser được giấu phía sau những bộ phận ô tô tháo rời (Ảnh: Cảnh sát Queensland).

Các dòng xe Toyota Land Cruiser đều được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu tại nhiều thị trường. Đơn cử như Việt Nam, mẫu Land Cruiser (LC 300) đến nay vẫn bị bán “kênh” giá khoảng 500 triệu đồng với suất giao xe sớm tại một số đại lý.

Điều đó khiến dòng xe này lọt vào tầm ngắm của nhiều kẻ gian tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng Australia. Tại chính quê hương Nhật Bản, Toyota Land Cruiser giữ vị trí “đầu bảng” trong danh sách xe bị đánh cắp nhiều nhất tại xứ sở hoa anh đào, trong suốt 5 năm liên tiếp.