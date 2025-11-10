Khu biệt thự của “vua nhà đất” Sài Gòn xưa sắp thành đài tưởng niệm

Khu đất ba mặt tiền tại giao lộ Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TPHCM), đang được khẩn trương cải tạo để trở thành không gian xanh công cộng và công trình tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Bảo Quyên).

Khu đất này từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình "vua nhà đất" Sài Gòn xưa Chú Hỏa với 8 biệt thự cổ được xây dựng trước năm 1975, trải qua nhiều thăng trầm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sau năm 1975, khu vực này được Nhà nước tiếp quản, từng là nhà khách Chính phủ, sau đó chuyển thành nhà hàng tiệc cưới và bỏ trống gần một thập kỷ (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo chủ trương của UBND TPHCM, khu đất này sẽ được quy hoạch thành không gian công cộng bao gồm công viên, khu vui chơi, sân sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là công trình tưởng niệm các nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời, đơn vị tài trợ dự án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các hạng mục công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những ngày gần đây, hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới đang hối hả dọn dẹp bên trong khu đất (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sau khi được phát quang và vệ sinh, khuôn viên các biệt thự cổ đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn hẳn so với cảnh cỏ mọc um tùm và rác thải trước đây (Ảnh: Bảo Quyên).

Công nhân đang tăng ca, lao động gấp rút để biến khu đất này thành không gian xanh của thành phố (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo phương án chỉnh trang, toàn bộ các biệt thự cổ sẽ được giữ nguyên, kết hợp xây dựng công viên cây xanh và đài tưởng niệm. Thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiến hành lát đá, hoàn thiện hệ thống lối đi và hạ tầng cảnh quan (Ảnh: Bảo Quyên).

Các công trình phụ cũ đã được tháo dỡ. Phần lớn cây xanh, đặc biệt là các cây cổ thụ lâu năm, sẽ được giữ lại để tạo mảng xanh và cảnh quan tự nhiên cho công viên (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Dự án này còn nằm gần tuyến Metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến Metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất) (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một trong số 8 biệt thự cổ đã hư hỏng, hiện chỉ còn 7 căn, chiếm khoảng 7.000m2 diện tích. Phần lớn diện tích còn lại là vườn cây với nhiều loại cây cảnh, vườn hoa và cây cổ thụ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp, một trệt hai lầu. Năm 2017, khu đất này chính thức bị bỏ hoang, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Bảo Quyên).

Việc TPHCM chủ trương xây dựng khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất giữa lòng thành phố đã chạm đến tình cảm người dân (Ảnh: Bảo Quyên).

Dự án số 1 Lý Thái Tổ sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan mới của khu vực, bổ sung mảng xanh cho đô thị và là công trình mang ý nghĩa tri ân, ghi dấu tinh thần kiên cường của người dân TPHCM trong những ngày tháng chống chọi với đại dịch Covid-19 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Vị trí xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Đồ họa: Bảo Quyên).