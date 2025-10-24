Triều Tiên xây đài tưởng niệm binh sĩ chiến đấu ở Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Đại sứ Nga tại Triều Tiên Aleksandr Matsegora sử dụng xẻng trong buổi lễ khởi công Đài tưởng niệm Chiến công Chiến đấu Quân sự ở nước ngoài, dành cho những người lính Triều Tiên đã chiến đấu cùng Nga tại khu vực Kursk

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công vào ngày 23/10, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao của Triều Tiên.

Bảo tàng tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk của Nga.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố "Bình Nhưỡng sẽ luôn sát cánh cùng Moscow", nhằm tái khẳng định sự phát triển của quan hệ song phương.

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh vai trò của những "anh hùng chiến đấu đáng tự hào" của Triều Tiên khi tham gia chiến dịch quân sự tại vùng Kursk của Nga.

"Chỉ một năm trước, nhóm chiến binh cuối cùng của lực lượng viễn chinh của chúng ta đã lên đường sang Nga... Họ lên đường mà không mong đợi bất kỳ phần thưởng hay sự tiễn biệt nào", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh “sự bất khả xâm phạm" của liên minh Triều Tiên - Nga.

"Những năm tháng khi những người anh em kề vai sát cánh chiến đấu, trong đó sự bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của tình hữu nghị song phương bằng xương máu quý giá, sẽ không ngừng phát triển với tâm hồn cao quý của những anh hùng vĩ đại", ông Kim Jong-un phát biểu tại buổi lễ.

Ông Kim Jong-un đã tiến hành nghi lễ động thổ để đánh dấu bước khởi công xây dựng công trình tưởng niệm. Về phía Nga, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexandr Matsegora đã tham dự buổi lễ.

Tại sự kiện này, ông Kim Jong-un cũng động viên các binh sĩ Triều Tiên đã trở về nhà sau chiến dịch quân sự ở Nga và tri ân các gia đình có người thân thiệt mạng.

Vào tháng 8, Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Ông cũng công bố kế hoạch xây dựng một tuyến phố mới tại quận Taesong, Bình Nhưỡng để tưởng niệm chiến công của các binh sĩ đã hy sinh.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga, và hơn 4.000 binh sĩ Triều Tiên bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.