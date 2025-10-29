Xây đài tưởng niệm người mất do Covid-19 ở TPHCM trước Tết Bính Ngọ 2026

Văn phòng UBND vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời). Việc này cần hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/10.

Đơn vị tài trợ sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm người mất do Covid-19. Các hạng mục sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ 2026.

Các biệt thự cổ bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã xuống cấp sau thời gian dài để trống (Ảnh: Nam Anh).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10/11. Sở được giao hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên.

UBND phường Vườn Lài tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất và hoàn thành trước ngày 30/11.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy ý kiến đóng góp về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày. Các ý kiến cần được tổng hợp gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, đơn vị khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố cũng có ý tưởng xây dựng tượng đài tưởng niệm người mất do Covid-19 tại đây.