Không gian Hà Nội trong hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm kéo dài đến 5/9. Song trước lượng khách tham quan rất lớn Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Một trong những địa điểm tại triển lãm thu hút sự quan tâm của du khách là khu vực Hà Nội giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Thủ đô qua 80 năm xây dựng và phát triển.

Triển lãm “thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội” giới thiệu hơn 400 hình ảnh, 30 hiện vật và 10 mô hình tiêu biểu sắp đặt khéo léo bằng công nghệ ánh sáng, công nghệ hiện đại 3D và Hologram. Hệ thống màn hình LED cỡ lớn trình chiếu các bộ phim phóng sự, tư liệu, mang lại trải nghiệm trực quan, sinh động.

Sự kiện tái hiện ký ức lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về các thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của Thủ đô và đất nước, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng Hà Nội hiện đại, hội nhập trong giai đoạn mới.

Được thiết kế trên diện tích khoảng 700m², thuộc phân khu “tỉnh giàu, nước mạnh”, triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội” chia thành 3 không gian chủ đạo, gắn kết theo dòng chảy thời gian từ quá khứ đến hiện tại, giúp nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế cùng nhìn lại chặng đường 80 năm rạng rỡ của dân tộc.

Nổi bật tại khu vực triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội là hệ thống biểu đồ, bản đồ chuyên đề thể hiện rõ định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; định hướng các không gian phát triển của Thủ đô với những khu đô thị xanh - sạch - đẹp - thông minh - hiện đại. Qua đó, Hà Nội hiện lên với hình ảnh một đô thị đáng sống, đáng học tập, cống hiến, khẳng định vị thế của thành phố kết nối toàn cầu.

Hệ thống biểu đồ, bản đồ tái hiện các khu nhà ở xã hội tại khu triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”.

Biểu đồ về Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là một trong những công trình lớn, hiện đại vào dạng bậc nhất tại Hà Nội.

Không gian 3 của khu triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội” hướng tới tương lai của một thành phố văn hiến - văn minh - hiện đại - kết nối toàn cầu, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của Thủ đô trong 80 năm xây dựng và phát triển.

Đặc biệt, không gian 3 sử dụng công nghệ Hologram mô phỏng hình ảnh Thủ đô số, thành phố kết nối toàn cầu với 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 vùng đô thị,…

Tại không gian 1 của khu triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội” với tiêu đề "Hà Nội vang mãi bản hùng ca" tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang, tinh thần yêu nước bất khuất cùng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô.

Tại đây, các thành tựu kinh tế - xã hội của Hà Nội từ buổi đầu thành lập nước đến năm 1975 được tái hiện sinh động với những mô hình như: Cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, tượng đài Hà Nội quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trận Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không,…

Trận chiến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm oanh liệt được tái hiện tại khu triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội”.

Mô hình cầu Long Biên được tái hiện tại triển lãm.

Triển lãm lần này là dịp nhắc nhớ về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Hà Nội đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật trong xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an sinh xã hội.

Đó là hành trình kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh.

Triển lãm là dịp để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thủ đô với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế, bản sắc, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam.

Triển lãm “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước” là món quà ý nghĩa nhân dịp 80 năm Quốc khánh. Đây không chỉ là sự tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại, mà còn là lời hẹn với tương lai: Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong, dẫn dắt, xứng đáng là trái tim của cả nước, là thành phố của hòa bình, sáng tạo và hội nhập, đồng hành cùng dân tộc trên con đường phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tại khu vực triển lãm cũng trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật lịch sử quan trọng.

Trong ảnh là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội và bác sỹ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân chính Hà Nội cùng Đại đoàn 308 làm lễ chào Quốc kỳ trên sân Cột cờ Hà Nội ngày 10/10/1954. Bác sỹ Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954.