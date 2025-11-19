Hơn 500 bộ đội cùng người dân xuyên đêm “vá” bờ kè bị sạt lở

Ngày 19/11, tuyến bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng do nước sông Thu Bồn dâng cao. Có nhiều điểm đã khoét sâu vào đất liền, nhà dân gần nhất cách vị trí sạt lở chỉ 4m.

Người dân địa phương cho biết trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến bờ kè này đã bị xói lở hơn 500m và được lực lượng chức năng gia cố.

Đến rạng sáng 19/11, một đoạn mới dài gần 100m bất ngờ sạt lở, nhiều người dân đã lên mạng cầu cứu.

Theo cơ quan chức năng, dòng nước xiết liên tục lấn sâu vào chân bờ kè, uy hiếp trực tiếp đến an toàn về nhà cửa, tài sản, tính mạng của 500 hộ dân.

Ngay khi nhận được thông tin, đã có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã hành quân trong đêm, tiếp cận hiện trường sự cố.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến trưa 19/11, lực lượng chức năng vẫn đội mưa, căng mình gia cố vị trí bị xói lở.

Các chiến sĩ của Sư Đoàn 315 vẫn miệt mài vác hàng nghìn bao cát để gia cố bờ kè An Lương.

Đại diện Sư Đoàn 315 cho biết, đơn vị đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, chỉ huy.

Dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết mưa, gió, song cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn kiên cường bám trụ để giữ vững tuyến bờ kè, bảo đảm an toàn tính mạng cho người và tài sản.

Sóng sông Thu Bồn đã khoét sâu vào sâu bên trong, tạo thành hàm ếch lớn.

Người dân tạm thời dùng các thanh gỗ đến chống tại những vị trí có nguy cơ đổ gãy.

Một số vị trí vừa "vá" xong đã bị sóng cuốn trôi, lực lượng chức năng phải vất vả gia cố thêm.

Cát dùng để gia cố vị trí sạt lở được lấy từ một đồi cát, cách hiện trường hơn 3km.

Đang điều trị bệnh nhưng khi nghe tin bờ kè An Lương của làng tiếp tục bị xói lở, bà Nguyễn Thị Nhẹ (73 tuổi, trú xã Duy Nghĩa) đã không ngần ngại đội mưa để hỗ trợ cột bao cát để bộ đội vận chuyển đến nơi sạt lở.

"Dù tôi biết khi ra mưa có thể sẽ bị đau trở lại, nhưng rất nhiều người dân ở đây, không kể già, trẻ đều phụ một tay nên tôi không thể ngồi yên được. Giữ lại bờ kè An Lương chính là giữ lại làng của chúng tôi", bà Nhẹ chia sẻ.

Ước tính trong một buổi sáng đã có hàng trăm chuyến xe ra vào, mang hàng triệu bao cát đến khu vực bờ kè An Lương để lực lượng chức năng gia cố các vị trí nguy hiểm.

Vị trí bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Google Maps).