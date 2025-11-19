Dân cầu cứu, 500 chiến sĩ hành quân trong đêm hỗ trợ khẩn cấp

Sáng 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động lực lượng khẩn cấp để ứng cứu ngay trong đêm, hỗ trợ người dân gia cố bờ kè bị xói lở bên sông Thu Bồn.

Rạng sáng 19/11, nước lũ thượng nguồn đổ về ào ạt đã khiến tuyến bờ kè thôn An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Bờ kè An Lương bị xói lở trong đêm (Ảnh: Anh Cường).

Dòng nước xiết liên tục khoét sâu vào chân kè, uy hiếp trực tiếp đến an toàn của 500 hộ dân. Thời điểm này nhiều người dân đã liên tục lên mạng cầu cứu, cần người đến hỗ trợ gia cố điểm xói lở.

Nhận được tin báo từ địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã lập tức điều động khẩn cấp hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị Quân khu 5 tăng cường lực lượng Sư đoàn 315 tới hiện trường hỗ trợ.

Lực lượng chức năng được huy động khẩn cấp để giúp dân ứng phó (Ảnh: Anh Cường).

Chưa đầy một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân trong đêm, tiếp cận bờ kè bị xói lở.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trong điều kiện khẩn cấp, lực lượng phải chia nhiều tổ, bám sát từng đoạn bờ kè xung yếu, vận chuyển từng bao tải đất, dựng rọ thép để gia cố tạm. Các chiến sĩ gần như không nghỉ ngơi, ăn tạm bánh mì, uống nước suối để lấy lại sức.

Lực lượng chức năng dùng bao chứa cát để gia cố bờ kè (Ảnh: Anh Cường).

Hiện tại, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ duy trì quân số, kiểm tra và gia cố thêm các đoạn kè có nguy cơ sạt lở.

Trước đó, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, hơn 500m bờ kè An Lương cũng bị sạt lở, lực lượng chức năng cũng rất vất vả để gia cố.