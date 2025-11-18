Đợt mưa hiếm gặp biến nơi khô hạn nhất nước chìm trong lũ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 18/11, mưa lớn trên diện rộng đã khiến nhiều khu vực phía Nam của tỉnh này (thuộc Ninh Thuận cũ) ngập sâu.

Theo bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, trước đây khu vực Ninh Thuận (cũ) được xem là tỉnh khô hạn nhất cả nước, với lượng mưa trung bình hằng năm rất thấp. Do thường xuyên khô hạn nên khi xảy ra lũ, nhiều người bị bất ngờ và “trở tay không kịp”.

Ngập lụt tại khu công nghiệp Du Long vào ngày 17/11 (Ảnh: Trần Minh).

Tại xã Vĩnh Hải, ngày 17/11, hầu hết các thôn đều bị ngập, có nơi nước dâng cao khiến người dân bị chia cắt, mực nước lụt có điểm lên tới 1,5m.

Theo báo cáo, gần như toàn bộ hoa màu của người dân như hành tím, ngò; các loại cây trồng hàng năm như nho, táo… đều bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều diện tích bị nước nhấn chìm.

Anh Linh, người dân thôn Thái An, xã Vĩnh Hải cho biết trong 30 năm sinh sống tại đây, chưa bao giờ anh chứng kiến nước lũ lớn như lần này.

Theo anh Linh, khu vực này vốn khô hạn, ít mưa. Nếu có mưa lớn mức ngập chỉ 20-30cm và nhanh chóng rút trong vài giờ. Nhưng năm nay, nước dâng quá đầu người, làm hư hại hoa màu và cây trồng của bà con.

"Tôi sống ở đây hơn 30 năm mà lần đầu thấy lũ như vậy. Tài sản của bà con thiệt hại nhiều lắm", anh Linh nói.

Mưa lũ gây ngập đường sá, chia cắt khu dân cư (Ảnh: Anh Linh).

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, xác nhận tình trạng ngập lụt và cho biết xã đang thống kê thiệt hại về hoa màu.

Tại xã Thuận Bắc, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến các tuyến đường trong khu công nghiệp Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) ngày 17/11 bị ngập nặng.

Hàng loạt doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, khoảng 6.000 công nhân được nghỉ đột xuất.

Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc, thông tin hôm 17/11, nước trong khu công nghiệp Du Long ngập gần 30cm, còn khu vực trước quốc lộ 1 có nơi ngập khoảng 1m. Hiện nước đã rút, công nhân dọn vệ sinh nhà xưởng để sớm khôi phục sản xuất.

Chủ tịch xã Thuận Bắc cho biết thêm, khu công nghiệp Du Long vốn nằm ở vùng cao ráo nên tình trạng ngập sâu như vậy là rất hiếm gặp. “Chắc vài chục năm mới có trận lụt như vậy”, ông Hùng nói.

Lực lượng chức năng đưa người dân trong vùng lũ chia cắt đến nơi an toàn (Ảnh: Công an xã Phước Dinh).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, tổng lượng mưa từ 8h ngày 16/11 đến 8h ngày 17/11 phổ biến 80-250mm.

Dự báo trong những ngày tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho hay, lượng mưa hiện tại của tỉnh đã cao hơn 30% so với trung bình nhiều năm.

Nói về đợt mưa lũ lớn tại tỉnh Ninh Thuận (cũ), lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho rằng lượng mưa lớn trên diện rộng là nguyên nhân chính khiến nhiều khu vực phía Nam của tỉnh xuất hiện lũ lụt dâng cao bất thường.