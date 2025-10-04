Hơn 1.600 phương tiện vi phạm ở TPHCM được đấu giá thành công

Chỉ sau 30 phút đấu giá trực tuyến vào ngày 3/10, lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại, là tang vật vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM tịch thu, đã được bán thành công với mức giá hơn 3,23 tỷ đồng, cao gấp đôi giá khởi điểm.

Toàn bộ lô tài sản này, được tập kết tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30 (xã Nhà Bè, TPHCM), đã thu về số tiền cao hơn giá khởi điểm khoảng 1,75 tỷ đồng.

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, lô tài sản bao gồm 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế (không được phép đăng ký lưu hành). Giá khởi điểm ban đầu cho cả lô là hơn 1,48 tỷ đồng, với bước giá 50 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan khác.

Phóng viên Dân trí ghi nhận, trong số hơn 1.200 xe máy được đấu giá, nhiều chiếc vẫn còn biển số, số khung, số máy nhưng đều trong tình trạng hư hỏng nặng. Trước đó, cơ quan chức năng định giá mỗi xe máy dao động từ 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, lô tài sản còn có 197 xe ba bánh đã hư hỏng, được định giá 2,8 triệu đồng/chiếc, và 141 rơ-moóc tự chế với giá 670.000 đồng/chiếc.

Các phương tiện này được chất đống thành "núi" tại bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khu Sha T30.

Giới chuyên môn nhận định, việc tổ chức bán đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết để thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu và bán đấu giá thường kéo dài, khiến phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng nặng, làm giảm giá trị thực tế và gây lãng phí.

Việc TPHCM bán thành công hơn 1.600 phương tiện với mức giá gấp đôi khởi điểm được xem là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, cần có giải pháp đẩy nhanh quy trình xử lý tang vật vi phạm, tránh tình trạng để xe lưu kho nhiều năm rồi mới đưa ra đấu giá khi đã hư hỏng nặng, gây thất thoát tài sản công.