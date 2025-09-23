Sắp đấu giá hơn 1.200 xe máy vi phạm, giá từ 370.000 đồng/chiếc

Một công ty đấu giá vừa thông báo bán đấu giá lô tài sản là 1.606 phương tiện các loại. Số xe này là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM tịch thu.

Cụ thể, lô tài sản gồm 1.268 xe mô tô 2 bánh (xe máy), 197 xe 3 bánh, 141 rơ-moóc tự chế các loại (bán phế liệu không được đăng ký lưu hành). Giá khởi điểm hơn 1,48 tỷ đồng, trung bình hơn 920.000 đồng/xe. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản chi phí khác cho việc vận chuyển tài sản và xử lý các vấn đề liên quan (nếu có).

Số tiền đặt trước 290 triệu đồng. Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 3/10 theo hình thức trực tuyến với phương thức trả giá lên, bước giá 50 triệu đồng.

Theo danh sách, hơn 1.200 xe máy đấu giá, nhiều xe vẫn còn biển số và số khung, số máy... nhưng tình trạng đều hư hỏng. Giá trị xe được cơ quan chức năng xác định khoảng 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, lô tài sản còn có 197 xe 3 bánh đã hư hỏng, giá trị 2,8 triệu đồng/chiếc và 141 rơ móc tự chế giá trị 670.000 đồng/chiếc cũng được đem ra đấu giá trong đợt này.

Nhiều xe máy đấu giá vẫn còn biển số xe, số khung, số máy nhưng đều trong tình trạng hư hỏng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, lô tài sản gồm 538 chiếc xe 3 bánh, 4 bánh là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị Công an TP Hà Nội tịch thu cũng được đem ra đấu giá. Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 1,18 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí khác và các khoản chi phí khác cho việc vận chuyển tài sản và xử lý các vấn đề liên quan (nếu có), trung bình hơn 2,2 triệu đồng/xe.

Theo danh sách 538 xe đấu giá có 528 chiếc xe 3 bánh và 10 chiếc xe 4 bánh, đa số không có biển số, nhãn hiệu, số máy, số khung... Kết quả sau phiên đấu giá ngày 19/9, lô tài sản được bán thành công với giá hơn 1,23 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 50 triệu đồng.

Thực tế, do thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian khiến đa số phương tiện bị tạm giữ quá lâu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.