TPHCM đấu giá hơn 1.600 xe vi phạm, thu về gấp đôi giá khởi điểm

Một công ty đấu giá vừa hoàn tất phiên đấu giá lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM tịch thu.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, lô tài sản bao gồm 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế (không được phép đăng ký lưu hành). Giá khởi điểm đưa ra cho cả lô là hơn 1,48 tỷ đồng, bước giá 50 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí và chi phí vận chuyển hay xử lý liên quan.

Trong số hơn 1.200 xe máy đưa ra đấu giá, nhiều chiếc vẫn còn biển số, số khung, số máy, song đều trong tình trạng hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng định giá mỗi xe dao động từ khoảng 370.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Sáng 3/10, chỉ sau khoảng 30 phút đấu giá trực tuyến, toàn bộ lô tài sản trên đã được bán thành công với mức giá trúng hơn 3,23 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 1,75 tỷ đồng.

Bãi tạm giữ các xe vi phạm nằm tại xã Nhà Bè, nơi Phòng CSGT TPHCM tập kết hàng nghìn phương tiện trước khi tiến hành các thủ tục xử lý. (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội cũng tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 538 xe ba bánh và bốn bánh. Trong số này có 528 xe ba bánh và 10 xe bốn bánh, đa phần không có biển số, nhãn hiệu, số máy hay số khung. Lô tài sản được đưa ra với giá khởi điểm hơn 1,18 tỷ đồng và bán thành công ở mức hơn 1,23 tỷ đồng, chênh lệch chỉ 50 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Theo giới chuyên môn, việc tổ chức bán đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết nhằm thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu, bán đấu giá thường kéo dài. Trong thời gian này, phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng nặng, dẫn đến giá trị thực tế giảm mạnh, gây lãng phí.

Một cán bộ tham gia đấu giá cho biết, nếu thủ tục được rút gọn và tiến hành sớm hơn, giá trị lô tài sản có thể cao hơn nhiều, vừa giảm chi phí lưu kho, vừa đảm bảo hiệu quả thu ngân sách.

Việc TPHCM bán thành công hơn 1.600 phương tiện với mức giá gấp đôi khởi điểm được xem là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả, cần có giải pháp đẩy nhanh quy trình xử lý tang vật vi phạm, tránh tình trạng để xe lưu kho nhiều năm rồi mới đưa ra đấu giá khi đã hư hỏng nặng.