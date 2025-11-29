Hòa Thịnh ấm lòng sau lũ dữ với đủ mọi dịch vụ 0 đồng

Ngày 29/11, các khu dân cư ở xã Hòa Thịnh, nơi từng chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ ở Khu vực Nam Trung Bộ vừa qua, nước đã rút hoàn toàn, trả lại mặt đường khô ráo.

Hơn một tuần trước, nơi đây nước lũ tràn về đã nhấn chìm và cuốn trôi tài sản của người dân.

Người dân địa phương, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và tấm lòng sẻ chia từ đồng bào cả nước, đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trong lúc tất bật giặt lại số vải bị ngâm nước để tiếp tục may áo quần, chị Võ Thanh Liên (trú tại thôn Phú Hữu) cho biết: “Lũ đi qua khiến gia đình tôi thiệt hại rất nhiều tài sản, nhưng may mắn là mọi người trong nhà đều an toàn, sức khỏe không bị ảnh hưởng. Giờ tôi cố gắng giặt giũ lại đống quần áo bẩn để vớt vát được chút nào hay chút ấy”.

Người dân Hòa Thịnh tranh thủ phơi lại số lúa đã bị ngâm trong nước lụt.

Chị Lưu Thị Mỹ Chi (trú tại thôn Phú Hữu) cho biết đợt lũ vừa qua, nhiều tài sản của gia đình bị hư hỏng; hai con bò chết và mấy tạ lúa bị ẩm mốc. Nhân lúc trời hửng nắng, chị mang số lúa này ra phơi cho khô, sau đó sẽ nghiền làm thức ăn cho gia súc. “Còn người là còn của, cố gắng thôi, biết làm sao được”, chị Chi nói.

Người dân đang quét dọn, xịt rửa bùn đất và vệ sinh sạch sẽ nơi ở sau lũ.

Rau củ, hoa quả cùng các loại thịt đã được thương lái nhập về bán cho bà con trong vùng.

Các trường học cũng đã khẩn trương công tác dọn dẹp để đón học sinh quay trở lại học tập.

Ông Hoàng Trọng Thanh Hòa từ TPHCM đưa máy móc, trang thiết bị ra xã Hòa Thịnh để hỗ trợ lọc nước miễn phí cho người dân nơi đây.

"Mỗi người chung một tay, người dân vùng lũ nói chung và người dân Hòa Thịnh sẽ đỡ vất vả", ông Hòa chia sẻ.

Các thợ sửa xe máy ở Hòa Thịnh tất bật làm việc xuyên trưa, giúp người dân trong vùng sớm có phương tiện đi lại.

Hơn 4 ngày nay, nhóm khoảng 25 công nhân điện lạnh ở TPHCM nỗ lực sửa chữa các thiết bị điện tử của người dân bị hư hỏng sau lũ lụt.

"Mấy ngày nay, anh em chúng tôi làm việc từ sáng đến đêm muộn. Hầu hết các thiết bị điện tử của người dân bị ngâm nước đều đã sửa chữa thành công", anh Lê Vũ Hữu (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cho hay.

Một tuần qua, Sư đoàn 315, Quân khu 5 cũng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Hòa Thịnh.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết đến nay chính quyền xã đang phối hợp tích cực với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn.

Theo ông Hoại, đến nay xã đã tiếp nhận, hỗ trợ 300 tấn lương thực và đang phân phát hàng hóa cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua.

"Trên địa bàn xã có 128 căn nhà bị sập, hư hỏng và 138 căn phải sửa chữa, chính quyền xã đang phối hợp Sở Xây dựng để sớm triển khai xây dựng lại nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tôi cũng mới nhận được thông tin Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở cho bà con", Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho hay.