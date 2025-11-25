Người đàn ông chèo ghe cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.

Ngày 25/11, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định về việc tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh).

Dù nước xiết, nguy hiểm nhưng ông Thành vẫn quyết tâm cứu người (Ảnh: Hải Dương).

Ông Thành được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào các ngày 19 và 20/11, nước lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh dâng lên đột ngột, nhiều hộ dân phải đập ngói, trèo lên mái nhà kêu cứu. Giữa dòng nước xiết, bất chấp nguy hiểm, ông Thành không kịp chuyển đồ đạc của gia đình mà chỉ kịp ôm lấy chiếc ghe nhỏ, lao vào vùng lũ để cứu người.

Ông lần lượt đưa từng nhóm người, từ trẻ nhỏ, phụ nữ đến người già yếu, về ngôi nhà 2 tầng kiên cố trong thôn để tránh nạn.

Theo ông Thành, do tình thế quá nguy cấp, ông không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung đưa người từ các mái nhà lên ghe và di chuyển họ đến nơi an toàn, rồi tiếp tục cứu những người khác.

Tính từ tối 19 đến ngày 21/11, ông Thành đã một mình chèo ghe vượt dòng nước xiết, đưa hơn 40 người đến ngôi nhà 2 tầng tránh lũ an toàn.

Quá trình cứu người, dù rất sợ hãi, hồi hộp vì nước chảy mạnh, nhưng ông Thành chia sẻ điều khiến mình quyết tâm là tiếng kêu cứu dồn dập và ánh mắt hoảng loạn của những đứa trẻ, những người già đang run rẩy giữa biển nước.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh có 23 người thiệt mạng, 1 người mất tích do mưa lũ. Nhiều ngày qua, chính quyền các cấp đã thăm hỏi, sẻ chia nỗi mất mát, hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh cũng như nhiều xã, phường khác của tỉnh Đắk Lắk.

Hàng trăm đoàn thiện nguyện đã về Đắk Lắk để san sẻ yêu thương, giúp người dân gượng dậy sau cơn lũ lịch sử.