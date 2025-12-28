Số phận khó đoán của trạm thu phí bị bỏ hoang trên quốc lộ 51

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam về kế hoạch tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51.

Văn bản do Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng ký nêu rõ, sở đã đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC - doanh nghiệp BOT) hoàn thành gấp việc tháo dỡ trạm thu phí ngay trong tháng 12.

Sở Xây dựng hẹn dỡ trạm sau 31/12

Theo Sở Xây dựng, BVEC đã không thực hiện bảo trì, sửa chữa kết cấu trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 qua địa bàn TPHCM, dẫn đến các hạng mục trụ đỡ, mái che... có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

"Vì vậy, việc tháo dỡ trạm thu phí này là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân", Sở Xây dựng TPHCM khẳng định.

Trường hợp đến hết ngày 31/12 mà BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng TPHCM sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với công an, chính quyền địa phương thực hiện tháo dỡ trạm thu phí này.

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với các vấn đề phát sinh nếu có.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 (Ảnh: Nam Anh).

Chia sẻ thêm về quyết định này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sau khi nhận bàn giao quốc lộ 51, đơn vị đã và đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ quan trọng này.

Trong đó, Sở Xây dựng TPHCM cho tổ chức lại giao thông, sửa chữa mặt đường, dải phân cách, lắp đặt thêm biển báo, sơn vạch kẻ đường, bổ sung camera giao thông, sửa chữa đèn tín hiệu...

Trong nỗ lực tăng cường an toàn giao thông, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí T3 đã dừng thu phí, nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, gây ra xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đề nghị BVEC khẩn trương làm việc với Khu Quản lý đường bộ IV để bàn giao ngay các trạm thu phí trên quốc lộ 51. Cục cảnh báo BVEC hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu chậm trễ trong việc tháo dỡ các trạm thu phí, dẫn đến mất mát, hư hỏng tài sản và mất an toàn giao thông.

Doanh nghiệp giữ quan điểm chưa dỡ trạm

Trong các lần phản hồi nhà chức trách, BVEC luôn khẳng định việc tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 chưa thể thực hiện, do các trạm này là tài sản thế chấp khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.

Việc tháo dỡ hoặc làm thay đổi bất kỳ bộ phận nào của trạm phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng đồng tài trợ.

Doanh nghiệp BOT khẳng định trạm thu phí là tài sản thế chấp ngân hàng, chưa thể tháo dỡ (Ảnh: Nam Anh).

Mới đây, sau khi Sở Xây dựng TPHCM khẳng định sẽ đơn phương tháo dỡ trạm nếu BVEC không thực hiện, doanh nghiệp này tiếp tục trình bày với nhà chức trách về lý do không thể dỡ trạm như yêu cầu.

"Nếu thực hiện mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp sẽ là hành vi xâm hại nghiêm trọng quyền tài sản của ngân hàng và có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại", doanh nghiệp BOT khẳng định trong văn bản gửi Cục Đường bộ ngày 23/12.

Trước yêu cầu của Cục Đường bộ về việc kiểm kê, bàn giao 3 trạm thu phí T1, T2, T3 để xác lập quyền sở hữu toàn dân và triển khai các thủ tục tháo dỡ, BVEC khẳng định yêu cầu này chưa thể thực hiện khi Cục Đường bộ chưa giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc của dự án BOT để chấm dứt hợp đồng.

Doanh nghiệp khẳng định hợp đồng BOT vẫn còn hiệu lực thực thi, chưa được thanh lý chấm dứt hợp đồng cũng như chưa được xử lý các nội dung còn tồn tại, vướng mắc.

Hiện nay, BVEC chưa trả xong nợ vay cho các ngân hàng. Do đó, tài sản đảm bảo cho dư nợ vay còn đang thế chấp tại các ngân hàng đồng tài trợ, thuộc quyền quyết định của các ngân hàng.