Xe chở hàng thiện nguyện ùn ùn vào Hòa Thịnh, giao thông ách tắc

Sáng 23/11, con đường dẫn vào xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) ken đặc xe cộ. Từ nhiều tỉnh, thành, hàng trăm chuyến xe chở hàng thiện nguyện, với dòng chữ "hướng về đồng bào miền Trung" nối đuôi nhau chạy về vùng rốn lũ, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường vào các thôn Phú Hữu, Mỹ Hòa, dòng xe nhích từng chút một. Những bao gạo, thùng mì, thuốc men, áo phao, được chất đầy trên thùng xe, mọi người ai cũng nôn nóng mong sớm tiếp cận bà con.

Dòng xe kéo dài trên tuyến đường dẫn vào xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Nguyễn Thanh Mạnh, trưởng đoàn thiện nguyện của một doanh nghiệp ở TPHCM, cho biết đoàn xuất phát từ ngày 22/11, mang theo 600 phần quà trị giá 200 triệu đồng.

“Chúng tôi chạy xuyên đêm để hàng đến tay bà con sớm nhất. Mưa lũ khiến người dân nơi đây chịu nhiều mất mát quá, chỉ mong vào thật nhanh để chia sẻ với bà con”, anh Mạnh thông tin.

Không chỉ có những đoàn vừa đến, có những nhóm thiện nguyện bám trụ tại xã Hòa Thịnh nhiều ngày qua. Anh Cao Văn Minh (trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đoàn của anh đã hỗ trợ từ ngày 20/11, khi xã bị chia cắt hoàn toàn. Gần 40 thành viên dùng ghe bơi từ nhà này sang nhà khác, tiếp tế từng phần ăn, chai nước cho người dân.

“Lúc đó nước ngập mênh mông, cảnh tượng thương lắm. Nhiều nhà mất trắng, nhiều gia đình đã mất người thân”, anh Minh nghẹn giọng chia sẻ.

Giao thông ùn tắc vào sáng 23/11 (Ảnh: Quốc Triều).

Lũ rút, đoàn thiện nguyện của anh Minh quyết định thay đổi cách hỗ trợ bà con xã Hòa Thịnh. Đoàn đến từng nhà có người mất để hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ mai táng những người thiệt mạng trong lũ.

Dù vậy, anh Minh cho rằng thiệt hại lần này quá lớn, không chỉ riêng xã Hòa Thịnh mà nhiều xã, phường khác ở Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, cũng đang rất cần được san sẻ để có thể gượng dậy sau lũ.

Trước đó, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, xác nhận đến 20h ngày 22/11, địa phương này ghi nhận có 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.

Người dân xếp hàng nhận đồ tiếp tế từ các đoàn thiện nguyện (Ảnh: Quốc Triều).

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ khiến 72 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14 và Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8 và Khánh Hòa 2).

Nhu cầu hỗ trợ trước mắt, tỉnh Gia Lai 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs; Đắk Lắk 2.000 tấn lương thực, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Dự báo chiều tối 22-24/11, khu vực thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.