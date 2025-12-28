Mãn nhãn đêm khai mạc Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ

Lễ hội văn hóa sông nước lần thứ I có chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”. Đây là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, mang theo kỳ vọng tạo nên điểm nhấn nổi bật cho Cần Thơ trong dịp cuối năm và chào mừng năm mới 2026.

Tại sự kiện, hàng nghìn du khách và người dân tập trung tại khu vực rạch Khai Luông để xem các màn biểu diễn flyboard (ván bay nước) với những cú xoay người, nhào lộn trên không trung hấp dẫn.

Ngoài ra, đêm khai mạc còn gây ấn tượng với màn biểu diễn drone light (máy bay không người lái) quy mô lớn tái hiện nét văn hóa sông nước lung linh sắc màu với ghe thuyền, chợ nổi, rước dâu trên sông, đua ghe ngo…

Ban tổ chức còn triển khai bắn pháo hoa tầm thấp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, sông nước chính là yếu tố văn hóa nguồn cội, nơi những dòng phù sa đã nuôi dưỡng cây trái, thủy sản và mang lại cuộc sống ấm no cho người dân địa phương.

Bà khẳng định lễ hội không chỉ đơn thuần là không gian vui chơi, giải trí mà còn là dịp để quảng bá nét đặc trưng văn hóa độc đáo của ĐBSCL, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái sông nước hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Bà Điệp cho biết thêm, trong năm qua, ngành du lịch thành phố đã đạt được những kết quả khả quan với hơn 11 triệu lượt khách và doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng. Lễ hội lần này chính là nhịp cầu để lan tỏa sự mến khách của con người Tây Đô, nơi “gạo trắng nước trong” luôn khiến khách phương xa phải quyến luyến.

Chuỗi hoạt động của lễ hội kéo dài liên tục trong 6 ngày, từ 27/12/2025 đến 1/1/2026, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm vô cùng phong phú.

Tại đêm khai mạc, ban tổ chức đã tái hiện đời sống người dân vùng sông nước ngay tại sân khấu. Các hoạt động trao đổi buôn bán trên bến dưới thuyền đầy sôi động.

Ban tổ chức cũng khéo léo cho tái hiện cảnh đua ghe ngo, một lễ hội truyền thống độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra trong dịp lễ Oóc Om Bóc, đây là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, kỷ luật và là nét văn hóa tâm linh đặc sắc, gắn liền với sự hình thành và phát triển của dân tộc Khmer tại vùng đất Nam Bộ.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động khác như triển lãm ảnh nhịp sống trên sông, đua vỏ lãi, thuyền buồm, ván SUP (ván chèo đứng), trình diễn flyboard, hội chợ ẩm thực bánh dân gian.... thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân và du khách. Sự kiện không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn khẳng định vị thế trung tâm của thành phố, hứa hẹn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách về một miền Tây năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.