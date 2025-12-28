An Giang chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn dự án không đúng quy định
(Dân trí) - UBND tỉnh An Giang chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn Dự án ĐT.945 sang dự án khác không đúng quy định của Luật Đầu tư công và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, theo kết luận thanh tra.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh An Giang.
Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Dự án ĐT.945) do Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (nay là Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang) làm chủ đầu tư.
HĐND tỉnh nâng dự án lên nhóm A không đúng thẩm quyền
Qua thanh tra phát hiện UBND tỉnh An Giang phê duyệt dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh là không đúng quy định.
Công tác lập, thẩm định dự án ban đầu không chính xác, vi phạm Luật Xây dựng 2014, dẫn đến phải điều chỉnh về quy mô kỹ thuật, bổ sung một số hạng mục, điều chỉnh tăng vốn.
HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng dự án lên nhóm A không đúng thẩm quyền do thẩm quyền này thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ kết luận việc này vi phạm quy định Luật Đầu tư công.
Dự án ĐT.945 đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án nhưng UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai một phần dự án, không đúng quy định của Luật Đấu thầu.
Tỉnh này ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 6 quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chia thành 3 giai đoạn dẫn đến 9 gói thầu được chỉ định thầu về các công việc có tính chất tương tự không được gộp lại thành các gói thầu lớn hơn để tổ chức đấu thầu rộng rãi.
Tại dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện thanh toán sai tăng hơn 4 tỷ đồng cho các hạng mục sơn kẻ đường, đào đất tận dụng, mặt bằng thi công và hộ lan tôn lượn sóng. Thanh toán hơn 1,9 tỷ đồng cho hạng mục “chi phí di chuyển thiết bị và nhân lực” không đúng quy định trong hợp đồng; phê duyệt dự toán gói thầu số 31 sai tăng 1,7 tỷ đồng…
“Năm 2021, UBND tỉnh chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn Dự án ĐT.945 sang dự án khác là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Đầu tư công 2019 và Chỉ thị số 13/2021 của Thủ tướng Chính phủ”, kết luận thanh tra chỉ rõ.
Kiểm điểm cán bộ, khắc phục triệt để các vi phạm
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan các hạn chế, vi phạm.
Ngoài xử lý các vấn đề kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu An Giang chỉ đạo rà soát chặt chẽ và xử lý theo đúng quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, các hạng mục chi phí đã thanh toán cho nhà thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.
“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định”, cơ quan thanh tra nhấn mạnh.
Tự rà soát, giảm trừ hàng chục tỷ đồng
Dự án ĐT.945 có chiều dài hơn 40km và 21 cầu, đi qua các huyện, thị xã cũ của tỉnh An Giang (Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên) tiếp nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (trước đây); tổng mức đầu tư hơn 1.803 tỷ đồng.
Tháng 11/2022, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thanh toán hơn 6 tỷ đồng và giảm giá trị hợp đồng còn lại gần 12 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho biết, tháng 4/2022, chủ đầu tư tự rà soát, phê duyệt điều chỉnh giá trị quyết toán của các nhà thầu, kết quả giảm trừ gần 53 tỷ đồng ở khâu quyết toán.
Năm 2023, dự án được đưa vào khai thác, còn lại 3 hạng mục thi công đường dân sinh kết nối cầu, cống đoạn từ Km0 đến Km15 vướng do bồi thường giải phóng mặt bằng.
“Dự án ĐT.945 đã được tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các hạng mục chính, đảm bảo lưu thông, đáp ứng nhu cầu di chuyển, vận tải của tỉnh An Giang", kết luận thanh tra nêu.