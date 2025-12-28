An Giang chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn dự án không đúng quy định

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh An Giang.

Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Dự án ĐT.945) do Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (nay là Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang) làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh An Giang (Ảnh: Thanh tra).

HĐND tỉnh nâng dự án lên nhóm A không đúng thẩm quyền

Qua thanh tra phát hiện UBND tỉnh An Giang phê duyệt dự án khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh là không đúng quy định.

Công tác lập, thẩm định dự án ban đầu không chính xác, vi phạm Luật Xây dựng 2014, dẫn đến phải điều chỉnh về quy mô kỹ thuật, bổ sung một số hạng mục, điều chỉnh tăng vốn.

HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng dự án lên nhóm A không đúng thẩm quyền do thẩm quyền này thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ kết luận việc này vi phạm quy định Luật Đầu tư công.

Dự án ĐT.945 đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án nhưng UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai một phần dự án, không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Tỉnh này ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 6 quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chia thành 3 giai đoạn dẫn đến 9 gói thầu được chỉ định thầu về các công việc có tính chất tương tự không được gộp lại thành các gói thầu lớn hơn để tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Tại dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện thanh toán sai tăng hơn 4 tỷ đồng cho các hạng mục sơn kẻ đường, đào đất tận dụng, mặt bằng thi công và hộ lan tôn lượn sóng. Thanh toán hơn 1,9 tỷ đồng cho hạng mục “chi phí di chuyển thiết bị và nhân lực” không đúng quy định trong hợp đồng; phê duyệt dự toán gói thầu số 31 sai tăng 1,7 tỷ đồng…

“Năm 2021, UBND tỉnh chuyển 100 tỷ đồng nguồn vốn Dự án ĐT.945 sang dự án khác là không đúng quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Đầu tư công 2019 và Chỉ thị số 13/2021 của Thủ tướng Chính phủ”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh ĐT.945 (Ảnh: Báo An Giang).

Kiểm điểm cán bộ, khắc phục triệt để các vi phạm

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan các hạn chế, vi phạm.

Ngoài xử lý các vấn đề kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu An Giang chỉ đạo rà soát chặt chẽ và xử lý theo đúng quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, các hạng mục chi phí đã thanh toán cho nhà thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định”, cơ quan thanh tra nhấn mạnh.