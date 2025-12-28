Sản xuất gần 4.000 can nước giặt, rửa chén "nước ngoài" tại Hưng Yên

Ngày 27/12, Công an Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú xã Ân Thi, Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả.

Trước đó, lực lượng công an phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra kho hàng do Tuyền làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 công nhân đang dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu nước ngoài lên các can nhựa.

Nguyễn Văn Tuyền thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Chủ kho không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén cùng nhiều tem nhãn, vỏ thùng carton, nắp chai và dụng cụ đóng gói.

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai đã mua can nước giặt chưa dán nhãn và tem mác giả trên mạng xã hội, sau đó thuê người dán nhãn, đóng thùng để bán ra thị trường. Đối tượng đã tiêu thụ hơn 400 can trước khi bị phát hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.