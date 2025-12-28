Đi lại thuận tiện, khách Việt đổ xô sang Hàn Quốc làm đẹp và chơi golf

Tại chương trình "Korea Travel Night 2025 - Đêm du lịch Hàn Quốc 2025", Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Tính đến hết tháng 11 năm nay, Hàn Quốc đón hơn 508.000 lượt khách Việt Nam, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, cả năm 2025, số khách Việt Nam đến đất nước này đạt 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024, tiệm cận mức trước đại dịch.

Bà Park Eun Jung - trưởng đại diện KTO tại Việt Nam - phát biểu tại chương trình (Ảnh: KTO).

Trong đó, phân khúc khách du lịch MICE (hoạt động du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện) có sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, KTO đã hỗ trợ 345 doanh nghiệp Việt Nam tổ chức đưa khách du lịch MICE đến Hàn Quốc đạt 41.166 lượt khách, tăng trưởng 12,7% so với cùng kỳ.

Có được sự tăng trưởng đó, ngoài chiến lược đa dạng hóa nội dung và sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa K-Culture, 376 sản phẩm mới được phát triển trong năm nay góp phần thu hút khách Việt Nam.

Cụ thể, các nhóm sản phẩm mới bao gồm du lịch thể thao (marathon, golf, thể thao điện tử), du lịch giáo dục và du lịch y tế, du lịch địa phương, trải nghiệm chuyên sâu tại các điểm đến mới của Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thông tin, trong 11 tháng của năm 2025, Việt Nam đón gần 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc.

"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, phù hợp xu hướng thị trường; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp hai nước", bà Mai Hoa nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho hay Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc (Ảnh: KTO).

Trong năm 2026, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 570.000 lượt khách Việt Nam - mức cao kỷ lục.

Để đạt được mục tiêu, cơ quan này sẽ phát triển, quảng bá sản phẩm mới như tổ chức cuộc thi phát triển sản phẩm du lịch Hàn Quốc, phối hợp với các hãng lữ hành xây dựng tour mới, tổ chức hội thảo hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước...

Ngoài ra, Tổng cục mở rộng tiếp thị với khách du lịch tự do bằng các chương trình "Fam tour K-culture" gắn với những người nổi tiếng, phát hành thẻ du lịch tích hợp ưu đãi cho khách Việt, thành lập Trung tâm xúc tiến du lịch Hàn Quốc, triển khai chương trình ưu đãi vé máy bay miễn phí, giảm giá...

Nhiều khách Việt đi Hàn Quốc để... làm đẹp, chơi golf

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có hơn 7 hãng hàng không khai thác đường bay giữa hai nước. Giá vé một số thời điểm chỉ ở mức gần 5 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí). Đây là mức giá được đánh giá rẻ so với nhiều năm trước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc Flamingo Redtours - cho rằng sức hút du khách Việt Nam đến Hàn Quốc nhờ sự lan toả của Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) về phim ảnh, ca nhạc.

Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý gần, nhiều đường bay do các hãng hàng không của hai nước mở ra giúp đi lại thuận tiện, dịch vụ du lịch chất lượng cao cùng trải nghiệm mua sắm, ẩm thực đa dạng... là những yếu tố đóng góp vào sự hấp dẫn của Hàn Quốc.

Ông Hoan cho rằng, trước đây, khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc ưu tiên các tour truyền thống, tour giá rẻ. Ngày nay, họ chú trọng đến trải nghiệm cao cấp, mới lạ, theo chuyên đề như chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, tham gia lễ hội và chương trình âm nhạc, các giải thể thao như marathon hay đạp xe...

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng vinh danh các doanh nghiệp sau một năm nỗ lực (Ảnh: KTO).

Đồng quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Hải Bằng - CEO của Công ty Du lịch Bluetour - cho rằng, phân khúc khách Việt Nam đi Hàn Quốc làm đẹp có số lượng đông đảo. Đây là thị trường rất tiềm năng.

"Đối tượng dòng khách này trong độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi, thu nhập tốt. Bên cạnh đối tượng khách là phái nữ, nhiều nam giới cũng sang Hàn Quốc để làm đẹp", ông Bằng nói.

Lý do nhiều khách tìm đến Hàn Quốc làm đẹp vì đi lại thuận tiện giữa hai nước, nhiều đường bay và giá vé rẻ. Ngoài ra, các cơ sở thẩm mỹ tại Hàn Quốc thường có người Việt Nam đón khách từ sân bay và hỗ trợ trực tiếp tại bệnh viện.