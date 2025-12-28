Thần tốc làm kè chống sạt lở, người dân về nhà sau hơn 1 tháng sơ tán

Công trình khẩn cấp chống sạt lở tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm xây dựng, sửa chữa nhà dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Công trình được thi công theo phương án kè mềm, đảm bảo an toàn cho các công trình nhà dân, cửa hàng, khách sạn trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi sạt lở.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến chiều 27/12, công trình chống sạt lở tại thôn 3A, xã Khe Sanh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Lãnh đạo UBND xã Khe Sanh cho biết sau hơn 10 ngày thi công liên tục, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục cần thiết, bảo đảm điều kiện an toàn để người dân quay trở lại sinh sống bình thường.

Nụ cười rạng rỡ của chị Nguyễn Ngọc Băng Trinh (SN 1992, trú thôn 3A, xã Khe Sanh). Gia đình chị chịu ảnh hưởng nặng nề khi sạt lở xé toạc căn nhà. Đến nay, phần tường đổ sập phía sau nhà của chị đã được bộ đội hỗ trợ tháo dỡ, khắc phục. Nỗi lo sạt lở với chị Trinh và bà con trong thôn không còn khi công trình kè dần hoàn thiện.

"Được xây dựng công trình kè chống sạt lở quy mô, đảm bảo chất lượng, ai cũng mừng. Tôi rất mong được chính quyền hỗ trợ thêm để xây dựng lại phần phía sau căn nhà, có không gian sinh hoạt cho gia đình", chị Trinh chia sẻ.

Khu vực sạt lở phía sau các nhà dân được đơn vị thi công đắp đất gia cố, xử lý dứt điểm tình trạng sụt trượt, đảm bảo an toàn cho các công trình.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh đoàn 12 và Sư đoàn 968, Quân khu 4 duy trì làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ để sớm bàn giao công trình, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Đại đội công binh 17, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 thi công rọ đá để bảo vệ công trình kè chống sạt lở, tạo “lá chắn” vững chắc cho khu dân cư phía trên.

Trung tá Dương Tuấn Anh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, cho biết đơn vị triển khai hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ nhiều ngày qua.

Sau hơn 1 tháng phải đi sơ tán vì sạt lở, các hộ dân chịu ảnh hưởng ở xã Khe Sanh đã về nhà. Trong ảnh là ông Tống Đức Hoàng (SN 1955, trú thôn 3A, xã Khe Sanh) trở lại cuộc sống thường nhật.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân khi được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở. Với họ, đây là phương án tối ưu so với di dời tái định cư, bởi nơi ở hiện nay thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán. Khu dân cư từng trầm lắng vì thiên tai đang dần nhộn nhịp trở lại.

Bộ đội trực tiếp hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa bị hư hỏng để ổn định cuộc sống.

Công trình sau khi hoàn thiện sẽ góp phần khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, nơi có nhiều nhà cao tầng.

Trước đó, vào ngày 17/11, tại thôn 3A, xã Khe Sanh xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của 12 hộ dân với gần 50 nhân khẩu.

Vụ sạt lở làm căn nhà số 74 trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh hư hỏng, gần một nửa căn nhà bị đổ sập xuống hố sạt lở phía sau, nhiều công trình liền kề bị đe dọa. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Khe Sanh đã di dời người dân vùng sạt lở đến ở tạm tại trụ sở Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ.

Vị trí xảy ra sạt lở tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).