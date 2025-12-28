Một xã gánh khoản nợ hơn 33 tỷ đồng, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn

UBND tỉnh Gia Lai đã công bố kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (kỳ họp thứ 5) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan đến khó khăn tài chính, cơ sở vật chất và phương tiện của các xã sau sắp xếp đã được giải quyết.

Cử tri phản ánh, sau sáp nhập, một số xã gặp khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất và phương tiện, đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ để các địa phương đảm bảo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều xã, phường gặp khó khăn về tài chính để đầu tư hạ tầng, phương tiện, phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Điển hình là xã Ân Hảo, được sáp nhập từ 3 xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và Ân Mỹ, đang gánh khoản nợ xây dựng cơ bản hơn 33 tỷ đồng. Ngân sách địa phương hạn chế, vượt quá khả năng cân đối, giải quyết nợ.

Để tháo gỡ vướng mắc này, ngày 24/11, UBND tỉnh Gia Lai đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách năm 2026.

Theo nghị quyết được thông qua, nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án, công trình cấp huyện khi bàn giao về cấp xã sẽ được phân bổ 15% cho ngân sách Trung ương; 50% cho ngân sách tỉnh để hỗ trợ các xã, phường thanh toán dự án cấp huyện cũ và 35% cho ngân sách xã để thanh toán các công trình do cấp huyện trước đây đầu tư.

UBND tỉnh đề nghị xã Ân Hảo triển khai thực hiện đúng quy định nhằm giải quyết nợ xây dựng cơ bản.

Đối với xã Ia Tul, một địa phương đặc biệt khó khăn với trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, ngân sách thấp và đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Đợt lũ ngày 6/11 đã gây thiệt hại nặng nề về giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả, sửa chữa hạ tầng và khôi phục sản xuất.

Ngày 28/11, tỉnh Gia Lai đã phân bổ 2,8 tỷ đồng giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trong khi đó, xã An Vinh, cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn, có trụ sở mới cách xa trung tâm các thôn khoảng 40km nhưng chỉ có một ô tô công vụ, gây khó khăn trong quản lý, chỉ đạo và phục vụ nhân dân. Về vấn đề này, UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí kinh phí từ nguồn Trung ương để mua ô tô cho các xã, phường, trong đó có xã An Vinh, nhằm đảm bảo công tác quản lý và ổn định hệ thống chính quyền địa phương.

Nhờ những quyết sách kịp thời, tỉnh Gia Lai đã và đang tháo gỡ khó khăn tài chính, giúp các xã ổn định hoạt động, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, củng cố hệ thống chính quyền địa phương.