Nước sông Hồng dâng cao, nhà dân ngập sâu 3m ở Lào Cai

Ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày qua, vào đêm 29, rạng sáng 30/9, trên địa bàn phường xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng.

Khu vực đường Yết Kiêu bị ngập sâu (Ảnh: Yên Bái).

Theo ông Thanh, mưa lũ đã khiến 1.171 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường như Thanh Niên, Yết Kiêu, Nguyễn Thái Học... bị ngập sâu. Trước khi xảy ra ngập úng, chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân chủ động di tản tài sản tới nơi an toàn.

Khu vực đường Thanh Niên, phường Yên Bái bị ngập sâu khoảng 3m (Ảnh: Thanh Miền).

"Tới sáng nay, nước lũ vẫn dâng cao, đặc biệt là trên đường Thanh Niên, mực nước dâng cao khoảng 3m khiến nhiều nhà dân bị ngập tới tầng 2. Mức nước này vẫn kém đợt mưa bão kỷ lục Yagi năm 2024 khoảng hơn 1m. Rất may không có ai bị thương vong trong đợt mưa lũ lần này", ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Thanh Miền, người dân đường Thanh Niên, phường Yên Bái bày tỏ lo lắng: “Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Hồng lên nhanh như đêm qua, chỉ trong vài giờ mà nước đã dâng ngập cả khu dân cư đường Thanh Niên. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại trận lũ sau bão Yagi năm 2024 khi nước đổ về ầm ầm, cuốn trôi hoa màu, tài sản của bà con".

Khu vực phường Yên Bái bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Lê Đức).

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều 28/9 đến sáng 30/9, mưa lũ, dông lốc đã khiến 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 800ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 110 con gia cầm bị cuốn trôi.

Mưa lũ khiến hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000m3 đất đá; tỉnh lộ 155 sạt lở tại km38 (thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng 100m3...