Lũ các sông lên nhanh, cảnh báo nhiều tuyến đê mất an toàn

Chiều 7/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đang lên nhanh. Mực nước lúc 14h trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy là 28,87m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m); trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,40m, trên báo động 3.

Bộ này đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng chỉ đạo huy động mọi lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu và đảm bảo an toàn trong trường hợp mực nước lũ có thể tiếp tục dâng cao.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngày 7/10 (Ảnh: Thành Đông).

Các địa phương kiểm tra ngay vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê.

Khu vực dự báo có mưa to

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn đã có mưa 200-400mm trong 2 ngày qua.

Một số trạm đo được lượng mưa lớn như: Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564mm; Gia Bẩy (Thái Nguyên) 541mm; Đồng Quang (Thái Nguyên) 484mm; Nam Hòa (Thái Nguyên) 481mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 449mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 397mm; Lạng Giang (Bắc Ninh) 336mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 245mm, Tuyên Quang (Tuyên Quang) 223mm; Hưng Đạo 1 (Cao Bằng) 211mm.

Cơ quan này dự báo, từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.

Nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm vườn trồng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà) và vườn đào Phú Thượng (phường Phú Thượng), Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2-3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2-0,4m.

Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam có khả năng biến đổi chậm ở mức đỉnh trong khoảng báo động 2-3 vào đêm 7/10, sau đó xuống chậm.

Trong ngày 7/10, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên và sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Nước sông dâng cao ở khu vực cầu Gia Bẩy, tỉnh Thái Nguyên sáng 7/10 (Ảnh: T.N.).

7 người chết, mất tích do mưa lũ sau bão số 11

Thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho thấy, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 3 người chết (do sạt lở đất ở Cao Bằng, Thanh Hóa), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người và Thanh Hóa có 1 người), 2 người ở Cao Bằng bị thương.

Hơn 4.800 nhà bị ngập, hư hỏng, chủ yếu ở Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Trên 1.600 ngôi nhà bị cô lập, tập trung ở Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Về nông nghiệp, theo báo cáo, 9.500ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 186 con gia súc, 42.900 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại.