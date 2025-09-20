Hiện trạng dự án khu dân cư có ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ (giai đoạn 2) được UBND huyện Thanh Hà trước đây phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 22/4/2020, phê duyệt dự án tại Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 30/6/2021, số 1460/QĐUBND ngày 22/4/2024.

Dự án sử dụng hơn 23.278m2 đất. Chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND xã Thanh Hải (nay là UBND xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Trên cơ sở kết quả hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Hải Dương trước đây đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 22.861m2 đất để xây dựng khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (giai đoạn 2).

Đến nay, còn 417m2 đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án. Trong đó có phần đất của một ngôi mộ nằm giữa đường và 4 ngôi mộ khác.

Trong ảnh là ngôi mộ chưa thể di dời, đang nằm giữa đường giao thông.

Cả 5 ngôi mộ đều chưa được giải phóng mặt bằng, di chuyển ra khỏi dự án; phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng do các ngôi mộ trên, khiến thửa đất không trọn lô, đồng thời phải chừa lối vào cho thửa đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Theo người dân địa phương, khu vực này hiện có 4 ngôi mộ của nhiều dòng họ khác nhau, nằm trong phần các lô đất của dự án.

Ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. nằm giữa tuyến đường nội khu dự án.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn bằng các tấm tôn để ngăn việc đi lại qua khu vực này.

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết, 5 ngôi mộ nói trên thuộc 4 dòng họ của người dân địa phương. Đến thời điểm hiện nay, những người trong 4 dòng họ này chưa đồng tình việc di chuyển các phần mộ này đi nơi khác với nhiều lý do.

Theo Chủ tịch UBND xã Hà Tây, chính quyền đang tiếp tục vận động để người dân đồng thuận di chuyển các phần mộ đi nơi khác, thời gian vận động, tuyên truyền kéo dài 10 ngày, tính từ ngày 17/9.

Trước đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã yêu cầu xã Hà Tây phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/9 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án.

Theo quan sát, đến nay dự án đã hoàn thành hạ tầng khá đồng bộ từ trải thảm đường, làm vỉa hè, sơn kẻ đường, dựng cột đèn chiếu sáng,...

Hạ tầng hoàn thiện khá đồng bộ nhưng chưa đưa vào khai thác nên không có nhiều phương tiện đi lại qua khu vực này, là nơi lý tưởng cho người dân vào đây dạo chơi, tập thể dục.

Người phụ nữ này tranh thủ các lô đất của dự án chưa đưa vào khai thác, đã tận dụng làm nơi trồng rau, tăng gia sản xuất.

Dự án có khoảng 60 lô đất, mỗi lô đất có diện tích 100m2. Về thẩm quyền tổ chức đấu giá bán các lô đất này thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.