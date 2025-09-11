Nhiều ý kiến gợi ý sớm di dời mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết “Vụ ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý do”, nhiều bạn đọc đã quan tâm và gửi ý kiến bình luận bên dưới, cho rằng dòng họ nên phối hợp với chính quyền để sớm di dời ngôi mộ tổ ra nơi yên tĩnh, tránh ảnh hưởng giao thông cũng như sự an nghỉ của người đã khuất.

Bạn đọc Thanh Hai cho rằng: “Người, xe đi lại ảnh hưởng tới âm khí, con cháu làm ăn không may mắn và sức khỏe không tốt”. Bạn đọc Nhan Dan nhận định: “Người sống còn muốn yên tĩnh, chắc các cụ không muốn con cháu đày ải mình đứng giữa đường không được an nghỉ”.

Ngôi mộ nằm giữa con đường nội khu của dự án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhiều ý kiến khác cũng ủng hộ việc sớm di dời. Bạn đọc Thai Do nói: “Có mộ nằm giữa đường cũng không tốt, xe đi lại ảnh hưởng các cụ, gia đình nên chuyển vào nơi yên tĩnh”. Anh Lê Lân nhấn mạnh: “Mộ rất quan trọng, nhưng dòng họ nên vì sự an toàn cho nhân dân và sự phát triển chung, tôi tin các cụ ở dưới suối vàng cũng đồng thuận với con cháu”.

Bạn đọc Đại Hải Trần bày tỏ lo ngại khi để mộ giữa đường có xe container đi qua sẽ bị động, “không tốt cho dòng họ”. Cùng quan điểm, anh Trung Thông Lại nhấn mạnh: “Mộ là nơi an nghỉ chứ không phải nằm giữa đường xe đi lại tấp nập ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ, nên di chuyển nhanh kẻo con cháu bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc phương án khác. Bạn đọc Hoa Binh Ta cho rằng đây chỉ là đường nội bộ, có thể điều chỉnh hướng tuyến để tránh ngôi mộ vì “mộ tổ nhiều đời của cả dòng họ rất khó thuyết phục”. Trong khi đó, bạn đọc Trai Nguyen cho rằng “các cụ linh thiêng sẽ ủng hộ việc di dời chứ không thích nằm trơ trọi trong tiếng rầm rú xe cộ ngày đêm. Con cháu sợ động nên xin các cụ 3 đài âm dương, nếu thuận thì dời các cụ vào nơi yên tĩnh cho lành”.

Liên quan đến câu chuyện trên, trước đó trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây (TP Hải Phòng), cho biết ngôi mộ nằm giữa tuyến đường dự án dân cư mới là mộ tổ dòng họ P.K., chưa thể di dời vì người trong họ chưa đồng thuận. Trước đây, chính quyền xã Thanh Hải (trước khi sáp nhập) đã nhiều lần họp bàn với dòng họ P.K. để tìm phương án di chuyển nhưng không thành.

Ngoài ngôi mộ tổ án ngữ tuyến đường, trong phạm vi dự án còn 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng. Tổng cộng 5 ngôi mộ khiến một phần diện tích đất dự án chưa thể chuyển đổi, đất bị chia cắt và phải chừa lối đi riêng.

Chính quyền xã Hà Tây cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, thuyết phục dòng họ và gia đình có mộ nằm trong dự án, dự kiến hoàn thành việc di dời trong năm nay. “Dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, chưa bán cho khách hàng nên không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân”, ông Tâm nói thêm.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã Hà Tây đã cho rào chắn khu vực ngôi mộ trên tuyến đường. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, đã chỉ đạo tạm dừng lưu thông tại đây, đồng thời yêu cầu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.

Các sở, ngành chức năng được giao theo dõi, đôn đốc xã Hà Tây thực hiện đúng quy định, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công, hoàn thiện dự án.