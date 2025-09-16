Tiếp tục làm việc với dòng họ có phần mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hà Tây (Hải Phòng) lắng nghe ý kiến, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 400m2 đất có 5 ngôi mộ, trong đó một ngôi nằm giữa tuyến đường là của dòng họ P.K..

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết: "Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng mới đây vừa có buổi làm việc với những người cao tuổi của dòng họ để vận động di dời. Sau đó, những người cao tuổi này sẽ về trao đổi, thảo luận với các thành viên khác trong dòng họ để tạo sự đồng thuận".

Một ngôi mộ ở giữa tuyến đường nội khu của dự án khu dân cư ở xã Hà Tây, TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự án khu dân cư mới đường 390 giai đoạn 2 rộng gần 24ha, được phê duyệt từ năm 2020, đến nay hạ tầng cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc hơn 400m2 đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng khiến dự án vướng mắc do các ngôi mộ chưa được di dời.

UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo xã Hà Tây dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ giữa đường để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, vận động người dân, hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.

Trước đó, hình ảnh ngôi mộ nằm giữa tuyến đường nội bộ dự án lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền cho biết đây là mộ tổ của một dòng họ, nhiều lần vận động nhưng con cháu chưa đồng thuận nên phải giữ nguyên hiện trạng.