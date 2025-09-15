Dự án 62 tỷ đồng dang dở nhiều năm vì một ngôi mộ

Nằm ngay bãi tắm Xuân Hải, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh có một tuyến đường đã được thi công nhiều năm nhưng chưa thể hoàn thành vì vướng một ngôi mộ.

Việc thi công gián đoạn, nhà thầu mới chỉ đổ đá base (một loại vật liệu dạng hỗn hợp gồm đá dăm và đá mi bụi), chưa thể thảm nhựa tại khu vực quanh nơi ngôi mộ án ngữ. Các phương tiện gặp không ít khó khăn khi đi qua tuyến đường này.

Dự án hạ tầng khu du lịch biển Lộc Hà (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cuối năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh thống nhất quyết định chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu du lịch biển Lộc Hà, chủ đầu tư là UBND huyện Lộc Hà (cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, được triển khai với mục tiêu phát triển thương mại du lịch dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư vào khu du lịch, phục vụ du khách trong và ngoài nước; khai thác có hiệu quả du lịch dịch vụ và du lịch tâm linh, khôi phục các làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Về quy mô, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống đường giao thông gồm 2 tuyến, tổng chiều dài hơn 3,6km, kèm theo các hạng mục công trình trên tuyến.

Trong đó, tuyến số 1 dài gần 670m, điểm đầu nối với đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, điểm cuối giao với kè chắn sóng Xuân Hải.

Ngôi mộ nằm giữa tuyến đường dự án (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuyến số 1 được khởi công xây dựng từ tháng 1/2021, đến nay gói thầu đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng còn vướng ngôi mộ án ngữ giữa đường nêu trên.

Còn đối với tổng thể Dự án Hạ tầng Khu du lịch biển Lộc Hà, dự án này đã trải qua 4 lần điều chỉnh, được gia hạn tiến độ, lần gần nhất tỉnh Hà Tĩnh cho thời gian đến quý I/2025 phải hoàn thành nhưng vẫn dở dang.

Cũng vì thế, trong văn bản vào ngày 12/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến phê bình chủ đầu tư lúc đó là UBND huyện Lộc Hà trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, điều hành dự án. Nguyên nhân là chủ đầu tư đã để xảy ra tình trạng chậm tiến độ kéo dài, phải nhiều lần điều chỉnh dự án.

Sáng 15/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Lộc Hà xác nhận tuyến đường thuộc Dự án Hạ tầng Khu du lịch biển Lộc Hà đang dang dở vì vướng một ngôi mộ. Đây là tuyến số 1 do UBND huyện Lộc Hà (cũ) làm chủ đầu tư.

Việc ngôi mộ chưa di dời khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo vị lãnh đạo, khoảng năm 2022, gia đình có ngôi mộ trên đã nhận tiền đền bù và đồng ý phương án di dời. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cất bốc, gia đình này lại có người thân qua đời nên xin hoãn thực hiện.

Sau khi giải thể cấp huyện, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận.

Chủ đầu tư cùng ngành chức năng và chính quyền địa phương đang đôn đốc, hỗ trợ để người dân sớm hoàn tất việc di dời.